WhatsApp, Android ve iOS için uygulamanın beta sürümünde mesajları düzenleme özelliğini test etmeye başladı. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma hizmeti, mobil uygulamalarının yanı sıra Web arayüzünde de mesaj düzenleme özelliğini test ediyor ve testler geçen hafta başladı.

iOS ve Android’de beta kanalı üzerinden güncelleme almak için kaydolan kullanıcılar, belirli bir zaman dilimi içinde metin mesajlarında değişiklik yapabiliyor ve bu özelliğin, bilinmeyen arayanları susturma gibi diğer beta özellikleriyle birlikte önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Popüler bir özellik takipçisi olan WABetaInfo’ya göre, mesajlaşma servisi mesaj düzenleme özelliğini Android için WhatsApp Beta sürüm 2.23.10.13 ve iOS için WhatsApp Beta sürüm 23.10.0.70’te etkinleştirdi.

Google Play ve Apple’ın TestFlight beta test kanalları aracılığıyla bu sürümleri yükleyen ya da güncelleyen kullanıcılar, üç nokta menüsü (Android) ve uzun basma menüsü (iOS) aracılığıyla görülebilen yeni bir Mesaj Düzenle seçeneğine sahip olacak. Bu, mesajları değiştirme özelliğini sunan son WhatsApp Web beta güncellemesine benziyor.

İlginizi çekebilir: WhatsApp Spam Arama ve Mesajlardan Korunma Yolları

WhatsApp, iOS, Android ve Web olmak üzere her üç platformda da mesajları düzenleme özelliğini 15 dakika ile sınırlandıracak. Apple da Mesajlar uygulaması üzerinden gönderilen metinlere aynı süre sınırını uyguluyor. Bununla birlikte, bir iMessage metnini yalnızca beş kez düzenleyebilirken, WhatsApp’ın bir mesajın zaman sınırı içinde kaç kez değiştirilebileceği konusunda herhangi bir sınırı yok gibi görünüyor.

WhatsApp’ta metin mesajlarını düzenleme özelliği Android, iOS ve Web’de beta testi için kullanılabilirken, şirketin bu özelliği kararlı sürüm kanalındaki tüm kullanıcılara ne zaman getirmeyi planladığına dair bir açıklama yok. Muhtemelen mesajlaşma hizmetinde spam ve dolandırıcılık aramalarının artışıyla mücadele etmek için tasarlanmış bir özellik olan bilinmeyen arayanları susturma yeteneği de dahil olmak üzere test edilen diğer özelliklerle birlikte önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulabilir.