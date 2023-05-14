Son zamanlarda insanların uluslararası numaralardan spam aramalardan başka bir şey olmayan WhatsApp aramaları aldığına dair raporlar var. Bu aramalar bir kez ping atıyor ve ardından saldırgan kullanıcının mesaj atacağını ya da geri arayacağını umuyor. Bazı durumlarda, insanlar WhatsApp numaraları üzerinden, sözde şirketlerinin YouTube sayfasını beğenmek gibi temel işlevlere sahip yarı zamanlı işler vaat eden mesajlar da aldılar.

Ancak daha önce de sayısız kez vurguladığımız gibi, bu tür aramalara cevap verilmemeli ve bu kişilerle sohbet yoluyla da iletişime geçilmemelidir. Ancak insanların sizi WhatsApp’tan aramasını/mesajlaşmasını engellemek zor olabilir, ancak yapabileceğiniz şey WhatsApp gizlilik ayarlarınızı güçlendirmektir, böylece mesajlaşma uygulamasının bazı temel özellikleri herkesten gizlenir ve yalnızca kişilerinizdeki kişiler okuyabilir veya görebilir.

WhatsApp’ta Dolandırıcılardan Nasıl Kaçınılır

WhatsApp, mesajlaşmada gizliliğinizi artırabilecek ve bu dolandırıcıların size ulaşamamasını sağlayabilecek bir dizi araca sahiptir. İşte size daha iyi koruma konusunda yardımcı olabilecek araçlardan bazıları

Blok ve Rapor Hesapları

Rastgele veya başka bir ülkeden görünen herhangi bir numaradan mesaj veya arama aldığınız anda, bu tür hesapları hızlı bir şekilde engellemenizi ve bildirmenizi öneririz. Numaranın yasal bir kaynaktan geldiğini düşünüyorsanız, önce kişiye mesaj gönderin ve herhangi bir kişisel bilgi almak isteyip istemediğine bakın ve eğer öyleyse, kandırılmamak için sohbeti hemen sonlandırın.

WhatsApp Çevrimiçi Durumunuzu Maskeleyin

WhatsApp, başkalarının çevrimiçi durumunu (görüldü), fotoğraflarını ve diğer kişisel ayrıntılarını görmenizi sağlayan seçeneklere sahiptir. Ancak mesajlaşma uygulaması size bunları belirli bir grup insandan veya herkesten gizleme seçeneği sunar. Uygulamanın ana ayarlarına gidebilir ve gizlilik bölümündeki seçeneği değiştirebilirsiniz. Çevrimiçi durumunuzu gizlemenin, onların durumunu da göremeyeceğiniz anlamına geldiğini unutmayın.

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Ve son olarak, bu dolandırıcılıkların çoğunun kullanıcının ne kadar bilinçli olduğuna ve mesajın tonunu nasıl okuduğuna bağlı olduğunu söylemeye gerek yok. Aciliyet ile yabancılarla bilgi paylaşma ihtiyacını karıştırma tuzağına asla düşmeyin. Birisi şüpheli bağlantılar içeren bir mesaj gönderir ve sizden bir uygulama indirmenizi veya bir web sitesini açmanızı isterse, bu tür bağlantılara asla tıklamayın.