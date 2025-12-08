Son günlerde kullanıcılar WhatsApp yeni gelen güvenlik ayarlarının ne işe yaradığını, bu özelliğin kimlere açıldığını ve hesapları ne kadar koruduğunu merak ediyor. Özellikle artan dolandırıcılık girişimleri sonrası şirketin devreye aldığı bu yeni sistem, dijital güvenlik tarafında önemli bir kırılma yaratacak gibi görünüyor.

WhatsApp Katı Hesap Güvenliği Modu neler sunuyor?

WhatsApp, Android beta sürümünde test ettiği yeni “katı hesap güvenliği” özelliğini bazı kullanıcılara açmaya başladı. Bu yeni sistem, tek bir anahtarla uygulamanın sunduğu en yüksek gizlilik ve güvenlik ayarlarını otomatik olarak aktive ediyor. Kullanıcılar artık tek tek ayar yapmak zorunda kalmadan hesaplarını maksimum koruma altına alabiliyor.

Yeni özellik aktif edildiğinde WhatsApp, tanımadığınız kişilerden gelen tüm medya ve dosyaları otomatik olarak engelliyor. Fotoğraf, video, belge ve ses kayıtları cihazınıza indirilmiyor. Aynı zamanda bağlantı önizlemeleri de kapatılıyor.

Yeni güvenlik modunda grup davetleri de sınırlandırılıyor. Artık yalnızca rehberinizde kayıtlı kişiler sizi gruplara ekleyebiliyor. Böylece spam gruplara dahil edilme riski neredeyse sıfırlanıyor. Ayrıca bir sohbetin uçtan uca şifreleme anahtarı değiştiğinde WhatsApp kullanıcıyı otomatik olarak bilgilendiriyor. Bu uyarı sayesinde hesabın ele geçirilip geçirilmediği doğrudan kontrol edilebiliyor.

Yeni modla birlikte iki adımlı doğrulama da otomatik olarak zorunlu hale geliyor. Profil fotoğrafı, durum ve “son görülme” bilgileri yalnızca rehberde kayıtlı kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Bunun yanında arama altyapısında da önemli bir güvenlik katmanı ekleniyor ve tüm aramalar sunucular üzerinden yönlendirilerek IP adresi gizleniyor. Bu da konum takibini büyük ölçüde engelliyor.

İlginizi Çekebilir: Rusya, FaceTime uygulamasını yasakladı!

WhatsApp, bu katı güvenlik modunun yalnızca ana cihaz üzerinden açılıp kapatılmasına izin veriyor. Böylece hesap üzerinde tam kontrol korunuyor. Özellik şu an için Google Play üzerinden dağıtılan Android beta sürümünü kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulmuş durumda.

Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması bekleniyor. Türkiye’de özellikle son dönemde artan dijital dolandırıcılık olayları göz önüne alındığında, bu hamlenin oldukça kritik olduğu yorumları yapılıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp hesap güvenliğini tek tuşla en üst seviyeye taşıyan bu yeni özelliği kullanıcılar için yeterli buluyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!