One UI 8.5 henüz resmi olarak duyurulmadı ancak internete sızan dev güncelleme listesi teknoloji dünyasını şimdiden karıştırdı. Yeni sürüm gerçekten beklenen büyük değişimi getirecek mi? Samsung kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor, Türkiye’de bu güncelleme hangi modellere ulaşacak? One UI 8.5 sahneye çıkmadan önce tüm gözler bu sızıntıya kilitlenmiş durumda.
One UI 8.5 özellikleri belli oldu! Samsung çıldırdı
One UI 8.5, ortaya çıkan sızdırılmış resmi değişiklik listesine göre şimdiye kadarki en kapsamlı arayüz güncellemelerinden biri olacak. Samsung’a yakınlığıyla bilinen kaynakların paylaştığı bilgilere göre yeni sürüm; Galaxy AI, Bixby, bağlantı özellikleri, Quick Share, ana ekran ve kilit ekranı, pil yönetimi ile güvenlik tarafında köklü yenilikler sunacak.
İşte One UI 8.5 özellikleri listesi!
İşte One UI 8.5 özellikleri listesi:
- DeX pencere boyutu ve konum hafızası
- Polen endeksi takibi
- Bixby konuşma geçmişi erişimi
- Kısmi ekran kaydı
- Galaxy Watch üzerinden meditasyon başlatma
- Akıllı hesap makinesi önerileri
- Storage Share cihazlar arası dosya paylaşımı
- Gelişmiş hırsızlık koruması
- Hava durumuna göre alarm arka planı
- Bixby doğal dil ile akıllı cihaz kontrolü
- Bluetooth işitme cihazı hızlı kontrolü
- Detaylı özelleştirilebilir Hızlı Panel
- Samsung Health haftalık gelişmiş raporlar
- Akıllı güç tasarrufu modları
- Fotoğraflara göre akıllı paylaşım önerisi
- Saatten antioksidan ölçümü
- Smart View hızlı bağlantı kısayolu
- Otomatik kilit ekranı yerleşimi
- Galaxy AI sürekli görsel üretim özelliği
- Klavye ve fare ile ekran büyütme kontrolü
- Erken hatırlatıcı uyarıları
- Yenilenen pil kullanım ekranı
- Auracast sesli yayın özelliği
- Gelişmiş hava durumu widget’ı
- Quick Share güvenli dosya alımı
- Bixby anlık ve detaylı cevap sistemi
- Kilit ekranı saat yazı tipi kalınlık ayarı
- Dwell Action ve köşe eylemleri
- Saat uygulamasında zaman dilimi karşılaştırma
- Egzersiz verilerini sosyal medyada paylaşma
- Geçici Auto Blocker kapatma
- Geliştirilmiş Auracast ses yayını
Ayrıca bazı seçili Galaxy cihazlarda One UI için önümüzdeki hafta erken erişim programının başlaması da gündemde. One UI 8.5 ile birlikte en dikkat çeken gelişmelerden biri Bixby tarafında yaşanıyor. Artık kullanıcılar Bixby ile daha doğal bir dilde konuşabilecek ve net komutlar vermek zorunda kalmadan istedikleri ayarları kolayca bulabilecek.
Anlık ve detaylı yanıt sistemi sayesinde uygulama değiştirmeden bilgi almak mümkün olacak. Ayrıca geçmiş konuşmaların uygulama içinden kolayca görüntülenebilmesi de One UI 8.5 ile gelen önemli yeniliklerden biri olacak.
One UI 8.5 güncellemesi, cihazlar arası bağlantıyı güçlendiren Storage Share özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sistem sayesinde telefon, tablet, bilgisayar ve hatta Samsung TV’ler arasında dosyalara My Files üzerinden doğrudan erişim sağlanabilecek. Quick Share ise istenmeyen dosya alımlarını engelleyen yeni güvenlik filtresi ve yapay zekâ destekli fotoğraf paylaşım önerileriyle daha güvenli hale geliyor.
One UI 8.5 ile ana ekran ve kilit ekranı tarafında da ciddi görsel yenilikler dikkat çekiyor. Adaptif saat sistemi yeni yazı tipleriyle kişiselleştirilebiliyor, duvar kâğıtları kilit ekranına otomatik olarak en uygun biçimde yerleşiyor. Hızlı ayarlar paneli ise artık çok daha detaylı şekilde düzenlenebiliyor. Hava durumu widget’ı yağış grafikleri ve polen endeksi gibi verileri de gösterecek şekilde genişletiliyor.
One UI 8.5 pil ve güç yönetimi tarafında da önemli kazanımlar vadediyor. Yenilenen pil istatistik ekranı sayesinde haftalık kullanım daha net takip ediliyor. Geliştirilen güç tasarrufu modları ise standart ve maksimum seçenekleriyle daha akıllı enerji optimizasyonu sunuyor. Bu da özellikle Türkiye’de uzun pil ömrüne önem veren kullanıcılar için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.
One UI 8.5 güvenlik ve gizlilik tarafında da güçlendirmeler getiriyor. Gelişmiş hırsızlık koruması, yanlış kimlik doğrulama sonrası otomatik ekran kilidi ve geçici olarak devre dışı bırakılabilen Auto Blocker sistemiyle cihaz güvenliği üst seviyeye taşınıyor. Erişilebilirlik tarafında ise işitme cihazları için hızlı kontrol, gelişmiş ekran büyütme ve masaüstü deneyimini iyileştiren DeX pencere hafızası gibi detaylar öne çıkıyor.
One UI 8.5 alacak cihazlar hangileri? İşte One UI 8.5 alacak lihazlar!
One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımı, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında resmen başlayacak. Ardından Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE ile birlikte Galaxy S24 ailesine kademeli olarak sunulması bekleniyor. Doğal olarak Samsung telefon sahipleri de One UI 8.5 alacak cihazları ve “cihazım One UI 8.5 alacak mı” gibi soruları merak ediyor. Aşağıdaki One UI 8.5 alacak cihazlar listesinden cihazını arayabilirsiniz!
- Galaxy A06
- Galaxy A07
- Galaxy A15
- Galaxy A15 4G
- Galaxy A17
- Galaxy A24
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A33
- Galaxy A34
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy A56
- Galaxy A73
- Galaxy F06
- Galaxy F07
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F17
- Galaxy F34
- Galaxy F36
- Galaxy F54
- Galaxy F55
- Galaxy M06
- Galaxy M07
- Galaxy M15
- Galaxy M16
- Galaxy M17
- Galaxy M33
- Galaxy M34
- Galaxy M35
- Galaxy M36
- Galaxy M53
- Galaxy M54
- Galaxy M55s
- Galaxy M56
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11+
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z TriFold
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 ile Samsung’un yazılım tarafında vites yükseltmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!