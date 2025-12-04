One UI 8.5 henüz resmi olarak duyurulmadı ancak internete sızan dev güncelleme listesi teknoloji dünyasını şimdiden karıştırdı. Yeni sürüm gerçekten beklenen büyük değişimi getirecek mi? Samsung kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor, Türkiye’de bu güncelleme hangi modellere ulaşacak? One UI 8.5 sahneye çıkmadan önce tüm gözler bu sızıntıya kilitlenmiş durumda.

One UI 8.5 özellikleri belli oldu! Samsung çıldırdı

One UI 8.5, ortaya çıkan sızdırılmış resmi değişiklik listesine göre şimdiye kadarki en kapsamlı arayüz güncellemelerinden biri olacak. Samsung’a yakınlığıyla bilinen kaynakların paylaştığı bilgilere göre yeni sürüm; Galaxy AI, Bixby, bağlantı özellikleri, Quick Share, ana ekran ve kilit ekranı, pil yönetimi ile güvenlik tarafında köklü yenilikler sunacak.

İşte One UI 8.5 özellikleri listesi!

İşte One UI 8.5 özellikleri listesi:

DeX pencere boyutu ve konum hafızası

Polen endeksi takibi

Bixby konuşma geçmişi erişimi

Kısmi ekran kaydı

Galaxy Watch üzerinden meditasyon başlatma

Akıllı hesap makinesi önerileri

Storage Share cihazlar arası dosya paylaşımı

Gelişmiş hırsızlık koruması

Hava durumuna göre alarm arka planı

Bixby doğal dil ile akıllı cihaz kontrolü

Bluetooth işitme cihazı hızlı kontrolü

Detaylı özelleştirilebilir Hızlı Panel

Samsung Health haftalık gelişmiş raporlar

Akıllı güç tasarrufu modları

Fotoğraflara göre akıllı paylaşım önerisi

Saatten antioksidan ölçümü

Smart View hızlı bağlantı kısayolu

Otomatik kilit ekranı yerleşimi

Galaxy AI sürekli görsel üretim özelliği

Klavye ve fare ile ekran büyütme kontrolü

Erken hatırlatıcı uyarıları

Yenilenen pil kullanım ekranı

Auracast sesli yayın özelliği

Gelişmiş hava durumu widget’ı

Quick Share güvenli dosya alımı

Bixby anlık ve detaylı cevap sistemi

Kilit ekranı saat yazı tipi kalınlık ayarı

Dwell Action ve köşe eylemleri

Saat uygulamasında zaman dilimi karşılaştırma

Egzersiz verilerini sosyal medyada paylaşma

Geçici Auto Blocker kapatma

Geliştirilmiş Auracast ses yayını

Ayrıca bazı seçili Galaxy cihazlarda One UI için önümüzdeki hafta erken erişim programının başlaması da gündemde. One UI 8.5 ile birlikte en dikkat çeken gelişmelerden biri Bixby tarafında yaşanıyor. Artık kullanıcılar Bixby ile daha doğal bir dilde konuşabilecek ve net komutlar vermek zorunda kalmadan istedikleri ayarları kolayca bulabilecek.

İlginizi Çekebilir: Samsung içinde savaş çıktı! Yarı iletken bölümü Galaxy telefonlara diss attı!

Anlık ve detaylı yanıt sistemi sayesinde uygulama değiştirmeden bilgi almak mümkün olacak. Ayrıca geçmiş konuşmaların uygulama içinden kolayca görüntülenebilmesi de One UI 8.5 ile gelen önemli yeniliklerden biri olacak.

One UI 8.5 güncellemesi, cihazlar arası bağlantıyı güçlendiren Storage Share özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sistem sayesinde telefon, tablet, bilgisayar ve hatta Samsung TV’ler arasında dosyalara My Files üzerinden doğrudan erişim sağlanabilecek. Quick Share ise istenmeyen dosya alımlarını engelleyen yeni güvenlik filtresi ve yapay zekâ destekli fotoğraf paylaşım önerileriyle daha güvenli hale geliyor.

One UI 8.5 ile ana ekran ve kilit ekranı tarafında da ciddi görsel yenilikler dikkat çekiyor. Adaptif saat sistemi yeni yazı tipleriyle kişiselleştirilebiliyor, duvar kâğıtları kilit ekranına otomatik olarak en uygun biçimde yerleşiyor. Hızlı ayarlar paneli ise artık çok daha detaylı şekilde düzenlenebiliyor. Hava durumu widget’ı yağış grafikleri ve polen endeksi gibi verileri de gösterecek şekilde genişletiliyor.

One UI 8.5 pil ve güç yönetimi tarafında da önemli kazanımlar vadediyor. Yenilenen pil istatistik ekranı sayesinde haftalık kullanım daha net takip ediliyor. Geliştirilen güç tasarrufu modları ise standart ve maksimum seçenekleriyle daha akıllı enerji optimizasyonu sunuyor. Bu da özellikle Türkiye’de uzun pil ömrüne önem veren kullanıcılar için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı! Harita gibi üçe katlanan telefon geldi!

One UI 8.5 güvenlik ve gizlilik tarafında da güçlendirmeler getiriyor. Gelişmiş hırsızlık koruması, yanlış kimlik doğrulama sonrası otomatik ekran kilidi ve geçici olarak devre dışı bırakılabilen Auto Blocker sistemiyle cihaz güvenliği üst seviyeye taşınıyor. Erişilebilirlik tarafında ise işitme cihazları için hızlı kontrol, gelişmiş ekran büyütme ve masaüstü deneyimini iyileştiren DeX pencere hafızası gibi detaylar öne çıkıyor.

One UI 8.5 alacak cihazlar hangileri? İşte One UI 8.5 alacak lihazlar!

One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımı, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında resmen başlayacak. Ardından Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE ile birlikte Galaxy S24 ailesine kademeli olarak sunulması bekleniyor. Doğal olarak Samsung telefon sahipleri de One UI 8.5 alacak cihazları ve “cihazım One UI 8.5 alacak mı” gibi soruları merak ediyor. Aşağıdaki One UI 8.5 alacak cihazlar listesinden cihazını arayabilirsiniz!

Galaxy A06

Galaxy A07

Galaxy A15

Galaxy A15 4G

Galaxy A17

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A26

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A73

Galaxy F06

Galaxy F07

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F17

Galaxy F34

Galaxy F36

Galaxy F54

Galaxy F55

Galaxy M06

Galaxy M07

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M17

Galaxy M33

Galaxy M34

Galaxy M35

Galaxy M36

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy M55s

Galaxy M56

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 Ultra

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z TriFold

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıldı! Harita gibi üçe katlanan telefon geldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 ile Samsung’un yazılım tarafında vites yükseltmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!