Teknoloji dünyası bugün App Store Awards ile adeta hareketlendi. Apple’ın 2025 yılının en etkileyici uygulama ve oyunlarını açıklaması, Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı için de yeni bir merak dalgası yarattı. Peki App Store Awards bu yıl hangi uygulamalara ışık tuttu?

App Store Awards kazananları belli oldu! İşte 2025’in en iyi uygulama ve oyunları

App Store Awards 2025 seçkisi, Apple’ın 45 finalist arasından belirlediği uygulama ve oyunların yenilikçi taraflarını öne çıkarıyor. Liste; tasarım, performans, kullanıcı deneyimi ve toplumsal katkı açısından en güçlü yapımları bir araya getiriyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu sonuçlar, dijital üretkenlikten eğlenceye kadar pek çok alanda yeni trendlerin habercisi niteliğinde. Ayrıca Apple’ın bu yıl özellikle kültürel etki kategorisine verdiği önem, Apple ödül sürecini diğer yıllara kıyasla daha anlamlı kılıyor.

🎮 Oyunlar

📱 Uygulamalar

🌍 Kültürel Etki Yaratanlar

Türkiye’den bakıldığında, App Store Awards 2025 sonuçları hem sosyal hem kültürel hem de teknolojik dönüşüm açısından önemli ipuçları sunuyor. Bu yılki liste; erişilebilirlik uygulamalarından üretkenlik araçlarına, bağımsız oyunlardan geniş kitlelere hitap eden yapımlara kadar dengeli bir dağılım içeriyor. Apple’ın bu seçimleri, geliştiricilerin ne kadar geniş bir vizyonla çalıştığını bir kez daha gösteriyor.

