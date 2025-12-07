Olası bir iPhone Fold modeli uzun süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor ve Bloomberg, Ming-Chi Kuo ve Ross Young gibi kaynaklardan gelen bilgiler, Apple’ın katlanabilir pazarına girişinin sandığımızdan daha yakın olabileceğini gösteriyor. Bu sızıntılara göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu bir “flip” değil, doğrudan kitap formunda açılan bir fold tasarımı olacak. Henüz kesinleşmeyen detaylara rağmen incelik odağının bu cihazın merkezinde olduğu ve şirketin tasarım anlayışının bu modele de yansıtılacağı belirtiliyor.

Tasarım tarafındaki en dikkat çekici iddia, cihazın katlandığında 9–9.5 mm, açıldığında ise 4.5–4.8 mm kalınlığa ulaşacağı yönünde. Bu değerler doğrulanırsa iPhone Fold, piyasadaki en ince katlanabilir cihazlardan biri konumuna yerleşebilir. Bükülme sorunlarını gidermek için titanyum gövde ile titanyum + paslanmaz çelik karışımlı özel bir menteşe yapısının test edildiği öne sürülüyor. Ekran tarafındaki bilgiler de iddialı: 5.5 inçlik dış ekranın yanında, cihaz açıldığında 7.8 inç, iPad mini’ye yakın bir iç ekran deneyimi sunulacağı aktarılıyor.

Katlanabilir telefonların en büyük handikapı olan katlanma izi konusunda Apple’ın radikal bir yaklaşım denediği iddia ediliyor. “Sıvı Metal” (Liquid Metal) mekanizması ve ekranın altında stresi dağıtmayı amaçlayan özel metal plakanın kullanılması, sızıntılara göre iPhone Fold’u piyasadaki ilk izsiz (crease-free) model yapabilir. Kamera tarafında ise toplam dört sensörlü bir kurulumdan söz ediliyor: İki adet 48 MP arka kamera, dış ekranda delik çentik ön kamera ve iç ekranda Apple için bir ilk olacak ekran altı kamera (USC) teknolojisi. Tartışma yaratabilecek bir diğer iddia ise alandan tasarruf için Face ID yerine yan tuşa entegre Touch ID kullanılacağı yönünde.

Donanım tarafında Apple’ın kendi geliştirdiği 2. nesil C2 modem ile Qualcomm’a tamamen veda edeceği konuşuluyor. Ayrıca fiziksel SIM yuvasının bulunmayacağı ve cihazın yalnızca eSIM ile çalışacağı belirtiliyor. İnce gövdeye rağmen yüksek yoğunluklu pil hücreleri sayesinde iPhone 17 Pro Max seviyesine yakın, yaklaşık 5000 mAh bir batarya kapasitesi hedeflendiği ifade ediliyor. Bu bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da Apple’ın prototip aşamalarında bu yönde testler yaptığı söyleniyor.

Fiyat ve çıkış tarafında da güçlü beklentiler var. ABD satış fiyatının 2000–2500 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor; bu da Türkiye fiyatının vergilerle birlikte oldukça yüksek seviyelere çıkabileceğini gösteriyor. Sızıntılar, şu anda yalnızca siyah ve beyaz renklerin test edildiğini belirtiyor. Mart 2025’te NPI sürecine giren projenin, Aralık 2025 itibarıyla mühendislik doğrulama aşamasında olduğu ve seri üretimin 2026’nın ikinci yarısında başlayacağı, lansmanın ise yüksek ihtimalle 2026 sonbaharında yapılacağı ifade ediliyor.

