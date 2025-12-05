Samsung’un yeni nesil işlemcisi Exynos 2600, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı performans dönüşümünün somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Samsung Foundry’nin 2 nm Gate-All-Around (GAA) üretim sürecinden çıkan ilk amiral gemisi çipset olması, hem güç tüketimi hem de termal verimlilik tarafında önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Samsung’un resmi doğrulamasıyla gelen bu bilgi, markanın Exynos tarafında radikal bir yenilenmeye gittiğinin de altını çiziyor. “Sessizce dinledik” mesajıyla başlayan tanıtım videosu, Exynos 2600’ün çekirdeğine kadar rafine edildiğini ve her seviyede optimize edildiğini açıkça vurguluyor.

Yeni Exynos 2600, önceki nesle kıyasla özellikle NPU ve yapay zekâ tarafında büyük bir atılım yapıyor. Kore medyasına göre NPU birimi, Apple A19 Pro’dan 6 kat, Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten ise %30 daha hızlı. CPU performansında da tablo oldukça iddialı: 1+3+6 çekirdek mimarisiyle gelen çipset; 3.8 GHz’lik ana çekirdek, 3.26 GHz’lik performans çekirdekleri ve 2.76 GHz’lik verimlilik çekirdekleriyle hem yüksek güç hem de enerji tasarrufunu aynı dengede sunuyor. Geekbench’te alınan 3.309 tek çekirdek ve 11.256 çoklu çekirdek puanları, Exynos 2600’ü Apple M3’e oldukça yaklaştırırken Snapdragon 8 Elite’i birçok senaryoda geride bırakmayı başarıyor.

Grafik tarafında ise Samsung, AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 960 GPU ile çıtayı ciddi şekilde yükseltiyor. Bu GPU’nun Snapdragon 8 Elite’teki Adreno 830’dan %15’e kadar daha yüksek performans sunacağı belirtilirken, bazı testlerde amiral gemisi Snapdragon’a göre %29’a varan bir avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Hatta GPU performansının Apple A19 Pro’ya göre %75 daha hızlı olacağı iddiası, Exynos 2600’ün mobil oyun ve grafik yükü yüksek uygulamalarda yeni bir seviye hedeflediğini gösteriyor.

Samsung, Exynos 2600’ü Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinde kullanmayı planlıyor. Serinin Ultra modeli ise gelen bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile devam edecek. Yine de Samsung’un stratejisinde büyük bir değişiklik var: Şirket, Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında bölgesel bir yarı yarıya dağılım hedefliyor. Buna göre ABD, Çin ve Japonya’da satılacak modeller Qualcomm çipini alırken; Kore, Avrupa ve diğer pazarlarda Exynos 2600 kullanılacak. Bu dağılım, Samsung’un Exynos’a olan güvenini yeniden inşa etme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

