Apple’ın görüntülü arama servisi FaceTime, uluslararası gündemi sarsan yeni bir kararla Rusya’da yasaklandı. Peki bu kararın perde arkasında neler var? Türkiye’deki kullanıcılar bu gelişmeyi nasıl yorumlamalı? Uygulama ile ilgili bu beklenmedik adım, küresel teknoloji dengelerini nasıl etkiler? Tüm bu soruların cevabı merak konusu.

Rusya, FaceTime uygulamasını yasakladı!

FaceTime yasağının merkezinde Rusya’nın güvenlik odaklı iddiaları bulunuyor. Ülkenin medya ve iletişim denetleyicisi Roskomnadzor, Reuters’a yaptığı açıklamada uygulamanın “suç faaliyetlerini organize etmek” amacıyla kullanıldığını öne sürerek erişimi tamamen engelledi.

Açıklamaya göre, FaceTime trafiğinin Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından izlenememesi, yasak kararının hızlanmasında kritik rol oynadı. Apple’ın uçtan uca şifreleme konusundaki tavizsiz tutumu, Rus yetkililerin tepkisini artırmış gibi görünüyor.

Moskova’daki iPhone kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında “Kullanıcıya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor. İlginç olan ise uygulamanın hâlâ cihazlarda çalışması; ancak bağlantı aşamasında engelleme gerçekleştiriliyor. Bu da erişim engelinin muhtemelen ağ düzeyinde yapıldığını gösteriyor. Kullanıcılar yalnızca VPN aracılığıyla FaceTime görüşmesi yapabiliyor.

Rusya’nın attığı bu adım, ülkedeki diğer yasaklarla birlikte değerlendirildiğinde daha büyük bir baskı stratejisinin parçası olarak görülüyor. Facebook, Instagram, Twitter, Discord, LinkedIn gibi platformların yanı sıra TikTok’un kısıtlanmış yapıda çalışması, ülkenin dijital iletişime yönelik genel yaklaşımını ortaya koyuyor. Bu kararın, özellikle FaceTime gibi küresel ölçekte kullanılan bir servise uygulanması ise dikkat çekici bir sertlik düzeyine işaret ediyor.

Türkiye açısından bakıldığında, FaceTime gibi uçtan uca şifrelemeye sahip güvenli iletişim araçlarının yasaklanmasının dünya genelinde yeni tartışmalar başlatması bekleniyor. Böyle bir yasak, teknik ve siyasi açıdan önemli bir kırılma yaratıyor. Kullanıcı verilerinin korunması, devlet denetimi ve dijital şeffaflık gibi konular, bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme taşınıyor.

