WhatsApp, kullanıcılar için sürekli olarak yeni özellikleri test ediyor ve son gözlemlere göre, mesajlaşma platformu cevapsız aramalar için yeni bir etiket ve yeniden tasarlanmış bir konum etiketi dahil olmak üzere iki yeni özelliği test ediyor. İlki iOS için test edilirken, ikincisi Android test ediliyor.

İçindekiler WhatsApp için yeni özellikleri tespit edildi

WhatsApp için yeni özellikleri tespit edildi

Cevapsız aramalar için yeni etiketle başlayarak, WhatsApp, belirli cevapsız WhatsApp aramaları için “Silenced by Do Not Disturb” etiketi görüntüleyen yeni bir iOS 15 API desteğini test etti. Etiket, WhatsApp’ın arama geçmişinde, iOS cihazları için Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirildiğinde kullanıcı tarafından kaçırılan aramalar için görünecek.

Ayrıca bkz: iPhone 14 Selfie Sensörü İle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Örneğin, iPhone’unuz belirli konumlar veya zaman dilimleri için Rahatsız Etmeyin moduna ayarlanmışsa, bu süre zarfında WhatsApp aramalarınızın bazıları otomatik olarak susturulacak ve ardından WhatsApp’taki arama geçmişi bölümünde yeni etiket görünecektir.

Ancak özelliği alabilmek için iPhone’unuzda iOS 15 veya üstünü çalıştırıyor olmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.

Bunun dışında WhatsApp, Android için yeniden tasarlanmış bir konum etiketini test ediyor. Şimdi, çizim düzenleyici menüsünde yeşil renkli yeni bir konum simgesiyle yeni bir konum etiketi olacak. Yeni konum etiketinin önizlemesini aşağıda ekli resimde görebilirsiniz.

WhatsApp özelliklerinin kullanılabilirliğine gelince, cevapsız aramalar için yeni Rahatsız Etmeyin etiketi şu anda Testflight‘ta iOS WhatsApp beta sürümünde mevcuttur. Android’deki yeni konum etiketine gelince, şu anda Android’deki belirli WhatsApp beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla beta test kullanıcısının bunu alması bekleniyor.

Ancak bu özelliklerin kararlı kullanıcılara ne zaman ulaşacağı şu an için belli değil. WhatsApp’ın yeni özelllikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.