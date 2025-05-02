Türkiye’nin ilk insanlı uçan arabası AirCar, gökyüzüyle buluştu. Test uçuşuna göre AirCar ile Maslak-Kadıköy arası sadece 5 dakika sürecek. Geleceğin ulaşımı artık bilim kurgu değil, gerçek…

AirCar Türkiye’nin ilk insanlı uçan arabası gökyüzüyle buluştu!

AirCar, Türkiye merkezli bir girişim tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk insanlı uçan arabası olarak tarihe geçti. 5 Nisan 2025‘te Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen test uçuşunda, AirCar‘ın kurucusu ve CEO’su Eray Altunbozar pilot koltuğuna oturarak hem tek kişilik hem de çift kişilik prototiplerle başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu test, AirCar‘ın insanlı uçuş gerçekleştiren beşinci firma olarak dünya çapında sınırlı sayıda oyuncu arasında yer almasını sağladı.

Test uçuşu sırasında, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında yaklaşık 10 dakika boyunca 8 metre irtifada uçuş gerçekleştirildi. Tüm güvenlik protokollerine uygun şekilde iniş yapan AirCar, şehir içi ulaşımda devrim yaratacak özelliklere sahip. Çift kişilik modeli, 200 kg taşıma kapasitesi, tek şarjla 50 ila 80 kilometre menzil ve 8 motorlu güvenlik sistemi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, helikopterlere kıyasla beş kat daha sessiz çalışıyor.

AirCar, İstanbul’da kurulacak AirCar Port‘lar üzerinden Maslak-Kadıköy gibi sık kullanılan güzergahlarda 5 dakikalık ulaşım imkanı sağlamayı planlıyor. Bu, İstanbul trafiğinde geçirilen saatleri dakikalara indirgeyerek zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, aracın bireysel kullanıcılar tarafından da satın alınabileceği ve şehir içi ulaşımın ötesinde doğaya erişim gibi farklı amaçlarla da kullanılabileceği belirtiliyor.

Tek kişilik modelin ise yıl sonuna kadar seri üretime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Özellikle Amerika ve Avrupa’da sportif kullanım ve eğitim amaçlı yüksek talep gören bu araç için pilot üretim tesisi çalışmalarına da başlanacağı duyuruldu.

AirCar, TÜBİTAK ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) gibi önemli kuruluşların desteğini alıyor. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2030 Stratejik Yol Haritası kapsamında desteklenen eVTOL ve otonom sistem teknolojileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

2019 yılında kurulan AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş., şehir içi ulaşımda çevreci, sessiz ve yenilikçi çözümler sunmak üzere geliştirdiği elektrikli hava araçlarıyla Türkiye’de eVTOL alanında öncü konumda. AirCar, tamamen elektrikli ve otonom bir araç olarak tasarlandı. 8 pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olan AirCar, iki yolcu ile 50 kilometre, tek yolcu ile 80 kilometre menzil yapabiliyor. Bu özellikleriyle AirCar, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

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