Tarım, yalnızca toprağı işlemekten ibaret değil; aynı zamanda bir ülkenin geleceğini, gıda güvenliğini ve ekonomik sürdürülebilirliğini inşa etmenin en temel yollarından biri. Ancak bu toprakların yarını, geçmişin deneyimi kadar bugünün gençlerinin vizyonuna da ihtiyaç duyuyor. Bu anlayışla hareket eden ve dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden Japon markası Yanmar’ın tam iştiraki olan Yanmar Turkey, köklü Japon kültüründen doğan HANASAKA felsefesinden ilham alarak “HANASAKA Traktör Projesi’ni” hayata geçirdi.

İzmir Torbalı’daki, yıllık 7.000 adet üretim kapasiteli fabrikasında üretimi yapılan 3318 cc motor hacmine ve 4×4 çekiş gücüne sahip YM359 modeli, proje kapsamında özel olarak pembe renge boyanarak eğitim amaçlı olarak öğrencilere tanıtılıyor. Bu özel tasarım traktör, genç nesillerde tarıma yönelik farkındalık oluşturmayı ve tarımsal üretimin önemini erken yaşta benimsetmeyi hedefliyor.

Tarım sektörü, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve ekonomik büyüme açısından kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Ancak sektörün geleceği için en büyük ihtiyaçlardan biri giderek daha da belirginleşiyor: Gençlerin tarıma yönelmesi.

Birçok gelişmekte olan ülkede tarım, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 25’ini veya daha fazlasını oluşturuyor. Türkiye’de ise 2024 yılı itibarıyla tarım sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, Türkiye’deki istihdam edilen nüfusun yaklaşık yüzde 15’i hala tarımda çalışıyor. Bu oran, sektörün istihdam açısından önemini koruduğunu gösteriyor. Ancak sektörü bekleyen en büyük zorluklardan biri, köyden kente göç ve çiftçi nüfusunun giderek yaşlanması. Bu durum, tarımda bilgi ve deneyim birikiminin yanı sıra iş gücünün de kaybedilme riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu nedenle genç nesillerin tarıma kazandırılmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir gereklilik haline geldiğini vurguluyor.

Gençlerin tarıma getireceği yenilikçi fikirler, teknoloji odaklı yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik bilinci; sektörün daha verimli, çevreci ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Tarımın geleceği için umut, toprağın yanı sıra gençlerin enerjisine ve yaratıcılığına da bağlı. Bu nedenle uzmanlar, eğitimden teşviklere kadar çeşitli politikalarla gençlerin bu alana yönlendirilmesinin kritik önem taşıdığı görüşünde birleşiyor.

Tarım sektörüne yeni bir soluk

Yanmar’ın kurum felsefesi olan HANASAKA, Japonca’da “çiçek açmak” anlamına gelen hana ve saka kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Her bireyin içinde bir tohum taşıdığına ve doğru koşullar sağlandığında bu tohumun yeşereceğine inanan HANASAKA felsefesinden ilham alan Yanmar Turkey, çocuklardan başlayarak genç nesillerin tarıma olan ilgisini artırmayı ve tarımsal eğitimi teşvik etmeyi hedefleyen “HANASAKA Traktör Projesini” hayata geçirdi. İlk olarak Ege Bölgesi’ndeki bir pilot okulda uygulamaya alınan proje kapsamında, bugüne kadar 100 öğrenciye eğitim verildi. Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerle pekiştirilen proje, bölgede faaliyet gösteren okullar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle kurulacak iş birlikleriyle daha da genişletilmeyi hedefliyor. Yanmar Turkey, 2025 yılında çok daha fazla öğrenciye ulaşmayı planlıyor.

“Çiçek açan traktör”

Bu fikir, şirketin tarım departmanının genç nesillerde tarıma olan ilgiyi artırma arzusuyla doğdu. Çocuklara ve gençlere tarımı sevdirecek yaratıcı bir yol aranırken, şirketin kalbinde yer alan HANASAKA felsefesi ile doğal bir bağ kuruldu. Bu doğrultuda Yanmar YM359 model traktör, HANASAKA felsefesini simgeleyen HANASAKA pembesi rengine boyandı. Böylece traktör, sadece bir tarım aracı değil, aynı zamanda tarıma ve geleceğe dair güçlü bir mesaj taşıyan bir sembole dönüştü.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinliklerde traktörün dikkat çekici tasarımı sayesinde tarıma yönelik doğal bir merak uyandırıldı. Üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmalarda ise tarım teknolojileri, mekanizasyon ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınarak daha derinlemesine bir bakış açısı kazandırıldı. Aynı zamanda Yanmar Turkey’ın katıldığı fuarlarda HANASAKA Traktör sergilenerek, bu özel tasarımın amacı hem Türk çiftçisine hem de fuar ziyaretçilerine aktarıldı.

Çocuklar tarımla tanışıyor

Proje kapsamında Yanmar Turkey çalışanları, öğrencilere Yanmar’ın HANASAKA felsefesi, HANASAKA Traktör’ün misyonu ve traktörlerin genel kullanım alanları hakkında bilgi veriyor; ardından öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamalı tohum dikim eğitimine geçiliyor.

Yanmar Turkey Üretim Departmanı Kalite Operatörü Ayşe Tepedelen, HANASAKA Traktör Projesi’nin, tarımda farkındalık yaratmak ve HANASAKA felsefesini öğrencilere anlatmak açısından anlamlı bir adım olduğunu ifade ediyor. Pembe rengi ve “çiçek açmak” temasıyla traktörün kurumsal değerleri güçlü bir şekilde yansıttığını vurguluyor. İzmir Tarım Fuarı’nda ve fabrika ziyaretlerinde traktöre gösterilen yoğun ilginin, projeye yönelik farkındalığın yüksekliğini ortaya koyduğunu belirten Tepedelen, her etkinlik sonrası traktörün titizlikle bakıma alındığını; çalışanların bu traktörü yalnızca bir ürün olarak değil, kurumsal kimliğin bir yansıması olarak gördüğünü aktarıyor. Çevresinden gelen “Bu traktörü seri üretime alın.” gibi yorumların da HANASAKA’nın yarattığı etkiyi ve projeye duyulan ilgiyi açıkça gösterdiğini ekliyor.

Projenin en değerli yönünün, öğrenciler başta olmak üzere farklı yaş gruplarındaki bireylerin tarımla bağ kurmasını sağlamak olduğunu belirten Yanmar Turkey Pazarlama Departmanı Kıdemli Pazarlama İletişimi Uzmanı Emine Akgün Akkan, HANASAKA Traktör ile tanışan herkesin tarımın geleceğine dair bir merak, ilgi ve farkındalık geliştirdiğine dikkat çekiyor. Ürünün kurum felsefesiyle bütünleştirilerek sahaya taşınmasının kurumsal açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirten Akkan, proje sürecinde Yanmar Turkey çalışanlarının gönüllü olarak etkinliklere katıldığını ve çocuklarla birebir iletişim kurarak hem projenin amacını hem de Yanmar’ın değerlerini samimi bir bakış açısıyla aktardıklarını ifade ediyor. Bu karşılıklı etkileşimin hem öğrenciler hem de ekip arkadaşları için ilham verici bir deneyim yarattığını da vurguluyor.

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu Kıdemli Müşteri İlişkileri Uzmanı Seda Yılmaz ise, HANASAKA Traktör Projesi’ni yalnızca bir kurumsal sorumluluk adımı olarak değil, sahada gerçek bir etki yaratan ve ilham veren bir yolculuk olarak değerlendiriyor. Gerçekleştirilen etkinlikler ve fabrika ziyaretleriyle öğrencilerle doğrudan temas kurularak tarım ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşmasına katkı sağlandığını ifade eden Yılmaz, gönüllü ekip arkadaşlarının sadece bilgi paylaşımı yapmakla kalmayıp, kendi saha deneyimlerini ve çevresel duyarlılıklarını da öğrencilere aktardıklarını belirtiyor. HANASAKA Traktör’ün eğitim kurumlarının yanı sıra katıldıkları fuarlarda da sergilendiğini ve her yaştan ziyaretçiden yoğun ilgi gördüğünü ekleyerek, projenin kurum içinde ortak bir motivasyon kaynağı haline geldiğini ve tarımın önemine yönelik güçlü bir bilinç oluşturduğunu ifade ediyor.

Şirket, HANASAKA’dan İlhamla Farklı Alanlarda da Çalışmalar Yürütüyor

Yanmar Turkey HANASAKA felsefesi kapsamında bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Marka, 6 Şubat depremleri sırasında AFAD’a 54 aydınlatma kulesi ve 8 dizel jeneratör bağışladı. 22 ülkeden 72 futbol takımının yarıştığı İzmir 2023 U12 Cup’un ana sponsorluğunu üstlendi. 2024 yılında Sakura – Çiçek Açsın projesiyle de Ege Bölgesi’nde yaşayan 12-15 yaş arası 30 öğrenciye 4 ay boyunca spor, sanat, tarım ve çevre farkındalığı ile kişisel gelişim eğitimleri verildi.