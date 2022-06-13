iPhone 14 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Açılış konuşmasından birkaç ay önce bir dizi sızıntı, Apple’ın özçekimler için ön kamerayı iyileştireceğini ima etti. Amerikan grubu, iPhone’unun önüne bir otomatik odak sensörü entegre edecekti. En uygun fiyatlı sürümler de dahil olmak üzere, gelecek neslin tüm modellerinde yer alacak.

Apple ürünlerinde uzmanlaşmış analist Ming-Chi Kuo, konuyla ilgili söylentileri doğruluyor. Finansal analist, Medium blogunda yayınlanan bir gönderide, selfie sensörünün “Otomatik odaklamaya geçeceğini” garanti ediyor. İşaret, sabit odak üzerinde bir çarpı işareti yapacaktı. Boyuttaki bu değişiklik sayesinde iPhone 14s, konuya olan mesafeden bağımsız olarak daha net fotoğraflar çekebilecek. Bu, iPhone’da şimdiye kadar görülen en büyük ön uç güncellemelerinden biri olacak.

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iPhone 14 selfie sensörünün otomatik odaklaması onaylandı

Analist ayrıca yeni iPhone ön kamera kurulumu hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, mevcut modellerde 5 yerine 6 mercek içeren bir konfigürasyona geçecek. Ayrıca iPhone 14’ün ön kamerasının daha fazla ışık yakalaması gereken f/1.9 diyafram açıklığına sahip olacağı da söyleniyor.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir dizi farklı tedarikçiye güveneceğini söylüyor. Özellikle Genius ve Cowell’in lenslerini kullanırdı. Otomatik odaklamalı modüller Alps ve Luxshare tarafından sağlanacak. Analist, Apple’ın ön fotoğraf sensörünün üretiminde yer alan ortak sayısını artırdığını söylüyor.

Son sızıntılara göre, geliştirilmiş selfie sensörünün entegrasyonu, Apple’ı aralığın fiyatını yukarı yönlü revize etmeye zorlamalı. Bu yıl kullanılan bileşenlerin önceki yıllara göre daha pahalı olması bekleniyor.

Bir video iPhone 14’ün tasarımını ortaya koyuyor

Apple ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir YouTube kanalı olan iupdate, iPhone 14 maketlerini gösteren bir uygulamalı video yayınladı. Modeller, uyumlu aksesuarların üretimine resmi sunumdan aylar önce başlamayı mümkün kılıyor. Bu sayede koruyucu kılıflar ve kılıflar telefonlar çıkar çıkmaz satışa hazır hale geliyor.

Beklendiği gibi, Apple 4 iPhone’da menzili azaltacak. Teklif standart bir iPhone 14, bir iPhone 14 Max, bir iPhone 14 Pro ve bir iPhone 14 Pro Max’ten oluşacak. Beklendiği gibi, iki uygun fiyatlı sürüm, iPhone 13’ünkine benzer küçük bir çentikli bir ekrana sahip. Pro sürümleri ise yeni bir tasarımı miras alıyor. Face ID yüz tanıma için selfie ve TrueDepth sensörleri, dokunmatik ekranın üst kısmındaki çift deliğe yerleştirilmiş.

Apple, yeni görsel öğeler sunan iPhone 14 Pro’nun yeni görünümünü saklıyor. Ekrandaki deliğe ek olarak, daha da büyük bir arka kamera fark ediyoruz. Bu fazla kilo, 48 megapiksel lensin eklenmesinin sonucudur. Yıldan yıla, fotoğraf bloğu büyüyor. Bir hatırlatma olarak, açılış konuşmasının Eylül 2022’de yapılması planlanıyor. Neler düşünüyorsunuz?