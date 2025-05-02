Amiral gemisi modellerde düşüş mü? Yoksa büyük bir geri dönüş mü? Samsung’un yeni gözdesi Galaxy S25, satış performansıyla beklentilerin ötesine geçmeyi başardı. Galaxy S25 ailesinin satış grafiği, son dönemde akıllı telefon pazarındaki dalgalanmalara rağmen ciddi bir artış gösterdi. Peki, S25 ailesi bu yükselişi sürdürebilecek mi?

Galaxy S25 satışları uçuyor! S24 serisini katladı!

Galaxy S25 serisi, lansmanının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Samsung’un yüzünü güldürdü. Şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre S25 serisinin satışları oldukça güçlü başladı.

Toplamda 9.16 milyon adetlik satışa ulaşan S25 ailesi, geçen yılın aynı döneminde çıkan Galaxy S24 serisine kıyasla yaklaşık %40’lık bir büyüme sergiledi.

Serinin içinde ise en çok talep gören model açık ara farkla S25 Ultra oldu. 5.08 milyon satış rakamıyla listenin zirvesinde yer alan Ultra modeli, premium segmentteki kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda.

Diğer yandan 2.41 milyon adetle standart Samsung S25 modeli ve 1.67 milyonla Samsung S25+ da istikrarlı bir satış ivmesi yakaladı. Bu dağılım, Samsung’un ürün gamını iyi yönettiğini gösteriyor.

Galaxy S25 serisinin bu başarısı, Samsung’un toplam akıllı telefon satışlarında yaşadığı %2’lik düşüşe rağmen dikkat çekici bir pozitif tablo ortaya koyuyor. Aynı dönemde Apple’ın satışlarını %12 artırarak 18.96 milyon cihaza ulaşması, pazardaki rekabeti iyice kızıştırıyor.

Ancak amiral gemisi özelinde bakıldığında, Galaxy S25 ailesi Samsung’un elini güçlendiren en önemli koz olarak öne çıkıyor. Bazı analistler, en son çıkan bu amiralin satış başlangıcının Galaxy S24 ailesinden yaklaşık bir hafta daha geç gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu farkın kıyaslamaları biraz yanıltabileceğini belirtiyor.

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Ancak sadece ikinci ay verileri karşılaştırıldığında bile, S25 serisi neredeyse aynı seviyeyi yakalamış durumda. Bu da kullanıcıların yeni nesil modellere olan ilgisinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Türkiye pazarı açısından bakıldığında ise S25 serisi, özellikle takas kampanyaları ve lansmana özel fırsatlarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Hem donanım gücü hem de kamera özellikleriyle dikkat çeken cihaz, teknolojiseverlerin radarında ilk sırada yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 serisinin bu hızlı çıkışı sizce sürdürülebilir mi? S25 ailesinden bir model satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!