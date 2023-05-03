Meta’nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın, küçük işletmelerin müşterilerine daha kolay kampanya mesajları oluşturmalarına ve göndermelerine olanak tanıyacak yeni bir işletme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yeni araç, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak ve küçük işletmelerin müşterileriyle daha verimli bir şekilde bağlantı kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Daha büyük şirketler müşterilerine ulaşmak için WhatsApp Business API’yi kullanabilirken, daha küçük işletmelerin zorluklarla karşılaştığı bildiriliyor. WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp bu sorunu çözmek için küçük işletmelere mesajlaşma kampanyaları yoluyla yardımcı olacak yeni bir özellik geliştiriyor.

Android için en son WhatsApp beta 2.23.9.23 güncellemesine göre, işletmeler kişiselleştirilmiş promosyonlar, hatırlatıcılar veya tatil satışlarıyla ilgili güncellemeler oluşturabilecek ve bunları müşterilerine daha verimli bir şekilde gönderebilecek. Bu özellik, aynı mesajın birden fazla müşteriye manuel olarak gönderilmesi ihtiyacını ortadan kaldıracak.

İşletmeler artık müşterinin adını ve daha fazlasını içeren bir mesaj şablonu oluşturabiliyor. Bir kampanya mesajı gönderdikten sonra işletmeler, işlerini büyütmelerine nasıl yardımcı olduğunu kontrol etmek için performanslarını da izleyebilecekler.

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Rapora göre, bu özellik ülkeden ülkeye değişebilecek belirli bir ücret karşılığında sunulacak. İşletmeler gönderdikleri her mesajın maliyetini kolayca yönetebilir, böylece her zaman bütçelerini koruyabilirler. Ancak, bu bir iş aracı olduğundan, kampanya mesajları müşteri uygulamasında mevcut olmayacaktır.

Bu özellik, küçük işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasını ve ürün veya hizmetlerini tanıtmasını kolaylaştıracak. Bu yeni özellik sayesinde, küçük işletmelerin hedef kitlelerine ulaşma, satışlarını artırma ve müşteri tabanlarını genişletme şansı daha yüksek olacak. Kampanya mesajları oluşturma özelliği halen geliştirilme aşamasında olup, WhatsApp Business beta sürümünün gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacaktır.