Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen e-ihale sistemi, son zamanların en dikkat çekici satışlarından birine sahne oldu. Otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı, ancak önemli bir eksiği bulunan 1993 model bir Toyota Supra, gerçekleştirilen açık artırma ile yeni sahibini buldu.

Motoru Olmayan Toyota Supra İhalesi Sonucu Dudak Uçuklattı: Tam 6 Milyon TL!

İkonik Toyota Supra, içerisinde motoru olmamasına rağmen tam 6 milyon TL gibi rekor bir bedelle satılarak gündeme oturdu. Bu satış, Türkiye’deki koleksiyon ve modifiye dünyasında ne denli büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Otomobilin ihaledeki satış fiyatı 6 milyon TL olsa da, alıcının cebinden çıkacak toplam miktar bu rakamın çok daha üzerinde. Gümrük satışlarında uygulanan yüksek vergiler nedeniyle, aracın yeni sahibine olan toplam maliyetinin yaklaşık 23 milyon TL‘yi bulacağı hesaplanıyor. Bu durum, gümrük ihalelerinden araç almayı düşünenler için vergilerin ne kadar belirleyici bir faktör olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Özellikle efsaneleşmiş bir model olan Toyota Supra için bu denli yüksek bir meblağın gözden çıkarılması, aracın koleksiyon değerinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Aslında bu özel Toyota Supra, geçtiğimiz aylarda 450.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla ilk kez e-ihale sisteminde listelendiğinde de büyük yankı uyandırmıştı. O dönemde de motoru olmayan bu aracın akıbeti merak konusu olmuştu. Aradan geçen zamanda ihaleye olan ilgi çığ gibi büyüdü ve fiyatlar beklentilerin çok ötesine tırmanarak 6 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu süreç, doğru bir proje ile aracın yeniden hayata döndürülebileceğine inanan birçok meraklının kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Japon otomotiv endüstrisinin en ikonik otomobil modellerinden biri olarak kabul edilen Toyota Supra, özellikle modifiye potansiyeli ve dayanıklı şasi yapısıyla biliniyor. Özellikle “Hızlı ve Öfkeli” serisiyle popülerliğini tüm dünyaya yayan bu araç, bugün bile otomobil tutkunlarının hayallerini süslemeye devam ediyor. Motoru olmasa dahi bu Toyota Supra kasasının bu kadar değerli olması, üzerine eklenecek modern ve güçlü bir motorla eşsiz bir projeye dönüştürülme potansiyelinden kaynaklanıyor.

Ticaret Bakanlığı‘nın e-ihale platformu, zaman zaman piyasada bulunması zor olan bu gibi özel araçları uygun başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuyor. Ancak Toyota Supra örneğinde de görüldüğü gibi, nadir ve talep gören modellerdeki rekabet, fiyatları astronomik seviyelere taşıyabiliyor. Bu satış, hem açık artırma sisteminin dinamiklerini hem de Türkiye’deki otomobil kültürünün ne denli tutkulu olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Siz Toyota Supra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.