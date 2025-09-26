Cuma Raporu #382 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Xiaomi 17 Serisi Tanıtıldı! | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7500 mAh batarya ve dahası!
İçindekiler
Cuma Raporu #382: Xiaomi 17 ve 15T serileri, SD 8 Elite Gen 5, Amazon’a 2.5 milyar dolar ceza
Kerem ile birlikte çektiğimiz 15T serisi değerlendirme videosuna şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://youtu.be/LUcyHsY9w4Y
Eren’in çektiği “Xiaomi 17 Serisi Tanıtıldı!” videosuna şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://youtu.be/pSBFWoaT4Jw
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide
Cuma Raporu #382 zaman çizelgesi:
00:00 Giriş
00:42 Filistin’de yaşananlar
02:15 Trump H-1B vizesinin değerini 100 bin dolar olarak belirledi
04:50 Sahte diploma kararındaki bilir kişinin diploması da sahteymiş
06:47 Amazon’a ABD hükümeti 2.5 milyar dolar ceza kesti
08:12 Aynı suçu Türkiye’de işleyen Hepsiburada’ya ise sadece 550 bin lira ceza kesilmişti.
12:43 Xiaomi 15T serisinin global lansmanı Münih’te yapıldı
15:11 Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı
15:55 Xiaomi 17 serisi Çin’de duyuruldu ve satışa çıkıyor
21:10 Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı!
25:15 Togg, 29 Eylül’de Almanya’da T10X ve T10F için ön siparişleri açıyor