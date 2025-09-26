Cuma Raporu #382 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Xiaomi 17 Serisi Tanıtıldı! | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7500 mAh batarya ve dahası!

Kerem ile birlikte çektiğimiz 15T serisi değerlendirme videosuna şu adresten ulaşabilirsiniz:

https://youtu.be/LUcyHsY9w4Y

Eren’in çektiği “Xiaomi 17 Serisi Tanıtıldı!” videosuna şu adresten ulaşabilirsiniz:

https://youtu.be/pSBFWoaT4Jw

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide

Cuma Raporu #382 zaman çizelgesi:

00:00 Giriş

00:42 Filistin’de yaşananlar

02:15 Trump H-1B vizesinin değerini 100 bin dolar olarak belirledi

04:50 Sahte diploma kararındaki bilir kişinin diploması da sahteymiş

06:47 Amazon’a ABD hükümeti 2.5 milyar dolar ceza kesti

08:12 Aynı suçu Türkiye’de işleyen Hepsiburada’ya ise sadece 550 bin lira ceza kesilmişti.

12:43 Xiaomi 15T serisinin global lansmanı Münih’te yapıldı

15:11 Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı

15:55 Xiaomi 17 serisi Çin’de duyuruldu ve satışa çıkıyor

21:10 Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı!

25:15 Togg, 29 Eylül’de Almanya’da T10X ve T10F için ön siparişleri açıyor