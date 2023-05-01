WhatsApp‘ın Android tablet kullanıcıları için yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, kullanıcıların aktif sohbetlerin izini kaybetmeden aynı anda birden fazla sohbet arasında geçiş yapmalarını sağlayacak. Şu anda Web için WhatsApp’ta mevcut olana benzer görünecek. Halen belirli beta kullanıcıları arasında test ediliyor, ancak özelliğin kararlı bir sürümünün yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp, Android ve iOS cihazları için neredeyse eş zamanlı olarak yeni özellikler ve yükseltmeler üzerinde çalıştığından, yakın gelecekte benzer bir özelliğin iPad versiyonunu duymamız muhtemeldir.

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WhatsApp özellik takip sitesi WABetaInfo, yeni bir raporda sosyal medya platformunun, kullanıcıların tek bir ekranda birden fazla sohbeti görüntülemesine ve bunlara erişmesine olanak tanıyacak bir yan yana modu kullanıma sunduğunu belirtti. Aktif sohbetler, Web için WhatsApp arayüzünde görülene benzer şekilde, bölünmüş ekran benzeri bir düzen ile aynı anda gösterilecek. Bu, aynı anda birden fazla sohbete sık sık erişmesi gereken kullanıcılar için yararlıdır ve ayrıca onlara uygulama düzeni üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak.

Söz konusu raporda paylaşılan bir ekran görüntüsünde, kullanıcılara özelliği kendi kolaylıklarına göre etkinleştirmelerine ve devre dışı bırakmalarına olanak tanıyacak bir geçiş seçeneği sunulacağı görülüyor. Bu seçeneğe WhatsApp Ayarlar> Sohbetler> Yan yana görünümler üzerinden erişilebilecek.

Şu anda bu özelliğe yalnızca Android için WhatsApp beta 2.23.9.20 sürümünü kullanan belirli beta kullanıcıları erişebiliyor. Rapor, özelliğin daha kararlı bir sürümünün gelecekteki güncellemelerle kademeli olarak tüm Android tablet kullanıcılarına sunulacağını öne sürüyor.

WhatsApp ayrıca kısa bir süre önce kullanıcıların WhatsApp hesaplarına dört adede kadar cihaz bağlayabileceklerini duyurdu. WhatsApp Web giriş işlemine benzer şekilde, birincil kayıtlı akıllı telefon ve bir QR kodu ile erişilecek. Şirket, yeni başlatılan bu çok cihazlı oturum açma özelliği için OTP tabanlı bir kimlik doğrulama alternatifi üzerinde de çalıştıklarını belirtti.