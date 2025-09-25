Yerli otomobil dünyasının gururu Togg, Almanya pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki T10X ve T10F modelleri Avrupa’da nasıl bir fiyatlandırma ve ön sipariş stratejisi ile sunulacak? Togg ön sipariş süreci kullanıcılar için hangi detayları barındırıyor? Avrupa’daki ilk satışların Türkiye için ne gibi etkileri olacak?

Togg Almanya’da ön siparişe sunuluyor!

Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da Trumore mobil uygulaması üzerinden ön siparişe açılacak. Bu süreçte kullanıcılar, T10X ve T10F modelleri için 1.000 Euro tutarında ön ödeme yapacak. Almanya fiyat listesi ise aynı gün yayınlanacak ve araçların satış fiyatları resmen açıklanacak.

İlk etapta Almanya için ayrılan toplam stoğu 1.000 adet. Bu araçlardan 600 adedi 2025 yılı sonuna kadar, kalan 400 adedi ise 2026 yılında teslim edilecek. Ön sipariş süreci ile kullanıcılar, araçlarının teslim tarihlerini ve versiyonlarını önceden seçme fırsatı bulacak. 29 Eylül’de açılacak konfigüratör ile yalnızca V2 RWD Uzun Menzil T10X ve T10F modelleri satışa sunulacak.

İlerleyen dönemlerde, sipariş sistemi yeniden açılacak ve 2026 yılında teslim edilmek üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil seçenekleri kullanıcıya sunulacak. Bu planlama, Almanya pazarında kontrollü bir arz ve talep yönetimi sağlarken, aynı zamanda markanın Avrupa’daki görünürlüğünü artıracak.

Ön sipariş sürecinde kullanıcıların Trumore mobil uygulamasını kullanacak olması, şirket için dijital satış altyapısının önemini gösteriyor. Uygulama üzerinden konfigürasyon yapılabilmesi, araç seçeneklerinin kolayca görüntülenmesi ve ön ödeme sürecinin güvenli şekilde yönetilmesi, Togg deneyimini modern bir kullanıcı yolculuğuna dönüştürüyor.

Almanya’daki ön siparişlerin ardından markanın Avrupa’daki tanınırlığı artacak ve Türkiye’de üretilen yerli otomobilin uluslararası pazarlardaki etkisi net bir şekilde gözlemlenecek. Togg T10X ve T10F modellerinin performansı, teslim süreci ve müşteri deneyimi, markanın gelecekteki Avrupa satış stratejilerini şekillendirecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg Almanya'da başlattığı bu ön sipariş süreciyle Avrupa'da başarılı olabilir mi?