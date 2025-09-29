Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2024 yılında hayata geçirilen önemli bir düzenleme, milyonlarca cihazın akıbetini belirliyor.

Mi̇lyonlarca Telefon İçi̇n Son Gün Geli̇yor! BTK’dan Kri̇ti̇k IMEI Düzenlemesi̇

Yeni uygulamaya göre, son sinyal alımının üzerinden bir yıl (12 ay) geçmiş olan cep telefonlarının IMEI numaraları, önce askıya alınıyor. Eğer bu cihazlar 2025 yılı boyunca da hiç kullanılmazsa, 31 Aralık tarihinden itibaren tamamen devre dışı bırakılacak ve kullanılamaz hale gelecek. Bu durum, özellikle çekmecelerde unutulan veya yedek olarak tutulan eski telefonlar için büyük bir risk taşıyor.

BTK‘nın bu önemli düzenlemesi, kayıt dışı telefon kullanımının önüne geçmeyi ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için teknoloji uzmanları tarafından kritik bir uyarı yapılıyor: Telefonunuzu en az bir defa açıp kapatmanız, cihazın şebekeye bağlanarak sinyal göndermesini ve böylece IMEI kaydının korunmasını sağlıyor. Bu basit işlem, cihazınızın aktif kalması için yeterli.

Peki, cihazının IMEI numarası askıya alınan kullanıcılar ne yapmalı? Bu durumla karşılaşanlar için de e-Devlet platformu üzerinden bir çözüm yolu sunuluyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvuru ile cihazın gerçekten son kullanıcıya ait olduğu belgelerle doğrulanıyor.

Bu doğrulama süreci başarıyla tamamlandığında, IMEI numarası yeniden tanımlanıyor ve telefon tekrar kullanılabilir duruma geliyor. Bu süreç, kullanıcıların haklarını koruma altına almayı ve çekmece telefonlarının tamamen atıl hale gelmesini engellemeyi hedefliyor.

Unutmamak gerekir ki, teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ederken, eski cihazlar genellikle yedek olarak tutuluyor ya da unutuluyor. Ancak bu yeni kural, aktif tutulmayan ve sinyal göndermeyen cihazların kayıtlarının silinmesi riskini beraberinde getiriyor. Uzmanların altını çizdiği gibi, IMEI güvencesi için basit bir açma kapama işlemi, uzun vadeli bir çözüm sunuyor.

Bu sebeple, milyonlarca kullanıcı, IMEI numarasının iptal olmaması ve cihazının kullanım hakkının devam etmesi için acil bir şekilde kontrol yapmalı ve gerekli önlemi almalıdır. Özellikle 2025 sonu yaklaşırken, çekmecelerdeki telefonlar için zaman daralıyor.

