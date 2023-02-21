Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone için uzun zamandır test ettiği özellikleri yayınlamaya başladı. WhatsApp görüntülü aramalar için resim içinde resim özelliği içeren bir güncelleme yayınladı. Bu özellik Aralık ayında beta sürümünde iOS kullanıcıları için kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise App Store’dan uygulamayı güncelleyen herkes bu özelliği kullanabiliyor.

Bu özellik, Apple’ın FaceTime‘ı gibi diğer uygulamalara benzer şekilde çalışıyor. Uygulama simge durumuna küçültüldüğünde görüntülü arama ile kayan bir pencere gösteriliyor. Ek olarak, güncelleme iPhone kullanıcılarının belge gönderirken altyazı eklemesine olanak tanır ve gruplar ve özel avatarlar için uzun açıklamaları destekliyor.

İçindekiler WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler

WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS Resim İçinde Resim özelliğine yönelik destek sayesinde, şimdi WhatsApp aramaları sırasında görüntünüz duraklatılmadan başka işlemler de yapabiliyorsunuz.

Şimdi belge gönderirken başlık ekleyebiliyorsunuz.

Grubunuzu tanımlamanızı kolaylaştıracak daha uzun grup konuları ve açıklamalarına yönelik destek ekledik.

Şimdi kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturup avatarlarınızı çıkartma ve profil fotoğrafı olarak kullanabiliyorsunuz. Başlamak için Ayarlar > Avatar’a gidin.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, WhatsApp şu anda kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraflar göndermesine olanak tanıyan bir güncelleme geliştiriyor. Güncellemenin ekran görüntüsü, çizim editörü başlığında kullanıcıların fotoğrafın kalitesini ayarlamaya olanak tanıyan “HD” düğmesi yer alacak.

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Kullanıcılar, bir görüntüyü daha iyi kalitede paylaşmak için “HD Kalitesi” seçeneğini seçebilecek. Ancak varsayılan seçenek her zaman herhangi bir fotoğraf için “Standart kalite” olacak. Bu özelliğin ise yaz aylarında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.