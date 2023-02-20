Apple’ın bu yıl iPhone 15, Plus ve iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin gelişiyle iPhone serisini yenilemesi bekleniyor. Ayrıca bu modellere ek olarak Ultra modelinin de geleceği söyleniyor. Ancak Ultra modelin varlığını doğrulamak için henüz çok erken. Yeni bir sızıntı şimdi bize iPhone 15 Pro’ya potansiyel bir erken bakış sunuyor ve süreçteki bazı önemli tasarım öğelerini vurguluyor.

Sızdırılan CAD görsellerine göre; Apple tarafından bu yılın ilerleyen zamanlarındaki büyük sürüme hazırlık için Asya’daki kasa üreticilerine sağlanan bilgilere dayanıyor. Aksesuar üreticilerinin yaklaşan bir amiral gemisini erkenden görmeleri alışılmadık bir durum değil.

Özel bir USB-C bağlantı noktasının dahil edilmesi, bu görüntüler arasında göze çarpıyor ve Apple’ın ilk USB-C iPhone’unu piyasaya sürme niyetini doğruluyor. Bu hamle, Apple’ın elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan Avrupa’nın ortak şarj cihazı girişimine bağlı kalmak için artan bir inceleme altında olduğu bir dönemde geldi.

Sızdırılan iPhone 15 Pro‘nun CAD görselleri, kavisli kenarlarla birlikte daha ince çerçeveler de gösteriyor. Daha küçük çerçeveler, genel olarak daha küçük bir profile de dönüşebilir, ancak ne kadar olduğu belli değil. Sızıntı yapanların işaret ettiği gibi, yükseltilmiş bir kamera sistemi telefonda yer alacak. Ayrıca görseller, ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi için kullanılan kapasitif düğmelerin olasılığını da gösteriyor. Bu, fiziksel düğmelerden oluşan mevcut kurulumdan büyük bir değişiklik olacak.

iPhone 15 serisindeki USB-C bağlantı noktası, yakın tarihli bir rapor doğruysa, geleneksel olmaktan başka her şey olabilir. Şirketin sertifikalı aksesuarların lisanslanmasını sıkı bir şekilde kontrol etme geleneğini sürdüren Apple, muhtemelen iPhone’un herhangi bir USB-C kablosuyla çalıştırılmasını zorlaştırabilecek bazı değişiklikler yapacak.

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Apple’ın bağlantı noktalarına bir kimlik doğrulama çipi ekleyebileceği ve yalnızca sertifikalı bir şarj kablosunun kullanılabilir olmasını sağladığı söyleniyor. Buna Avrupa Birliği‘nin nasıl yanıt vereceği ise bilinmiyor.