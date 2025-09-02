Dijital güvenlik son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Özellikle WhatsApp gibi milyarlarca kişinin kullandığı uygulamalar söz konusu olduğunda en küçük bir açık bile büyük riskler yaratabiliyor. İşte tam da bu senaryo, son dönemde iPhone ve Mac kullanıcılarının karşısına çıktı.

iPhone WhatsApp uygulamasında güvenlik açığı çıktı!

WhatsApp kısa süre önce iOS ve Mac uygulamalarında keşfedilen ciddi bir güvenlik açığını kapattığını açıkladı. “Zero-click” adı verilen bu açık, kullanıcı hiçbir işlem yapmasa bile cihazın kontrolünü saldırganlara bırakabiliyordu.

Özellikle iPhone sahiplerini hedef alan bu saldırılar, kişisel verilerin çalınmasına ve cihazın tamamen ele geçirilmesine zemin hazırladı. Meta’nın sahibi olduğu WhatsApp, açığın takip edildiğini duyurdu. Bu açık, Apple’ın geçtiğimiz hafta kapattığı başka bir zafiyetle birleştirilerek zincirleme bir saldırı yöntemi haline getirildi.

Amnesty International Güvenlik Laboratuvarı tarafından paylaşılan bilgilere göre saldırılar son 90 gündür devam ediyor. Araştırmacılar, gelişmiş casus yazılımların bu yöntemle devreye sokulduğunu belirtiyor. Şirket ise açığın birkaç hafta önce düzeltildiğini, yalnızca “200’den az” kullanıcının saldırılardan etkilendiğini doğruladı.

Özellikle iPhone ve Mac kullanıcıları için bu gelişmeler çok kritik. Çünkü çoğu kişi güncellemeleri erteleyebiliyor ya da önemsemeyebiliyor. Ancak son olay, uygulamaların güncel tutulmasının siber güvenliğin en temel adımı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Apple cihazları üzerinden yayılan bu saldırılar, sadece bireysel kullanıcıları değil, iş dünyasını da ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. WhatsApp ve Apple’ın kapattığı bu açık, güvenlik dünyasında önemli bir uyarı niteliğinde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp uygulamasını güncel tutmak sizce yeterli mi, yoksa ek önlemler almak gerekiyor mu?