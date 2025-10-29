Oppo Find X9 Pro artık küresel pazarda satışa sunuldu. Çin’de büyük ilgi gören cihaz, şimdi Avrupa ve diğer bölgelerde de kullanıcılarla buluşuyor. Peki Oppo’nun bu yeni amiral gemisi, ne kadar güçlü ve hangi yeniliklerle geliyor? Oppo Find X9 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Oppo Find X9 Pro özellikleri neler? Tam bir kamera canavarı

Oppo’nun amiral gemisi serisinin en güçlü modeli olan Find X9 Pro, tasarımıyla ve donanımıyla “Pro” adını sonuna kadar hak ediyor. 6.78 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekran, 1 milyar renk, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle profesyonel bir görsel deneyim sunuyor.

Ekran 120Hz yenileme hızıyla akıcı, 3.600 nit tepe parlaklığıyla ise dış mekanlarda bile kristal netliğinde görüntüler sağlıyor. Ekran koruması Corning Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanıyor — yani hem dayanıklı hem de şık.

Cihazın gövdesi alüminyum çerçeve üzerine inşa edilmiş; ön ve arka yüzey tamamen camdan oluşuyor. IP68/IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sunuyor. 224 gram ağırlığı ve 8.3 mm kalınlığıyla, güçlü olduğu kadar ergonomik bir cihaz.

Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) yonga seti görev yapıyor. Sekiz çekirdekli yapı, 4.21 GHz’e kadar çıkabilen “C1 Ultra” performans çekirdekleriyle donatılmış. GPU tarafında Arm G1-Ultra bulunuyor. Bu kombinasyon, cihazı oyun performansında ve çoklu görevlerde üst seviyeye taşıyor. AnTuTu V11 testinde 3.5 milyon puan barajını aşan X9 Pro, şu anda piyasadaki en güçlü Android telefonlardan biri konumunda.

12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle sunulan cihaz, 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama kapasitesine sahip. microSD kart desteği bulunmuyor, ancak bu kadar yüksek dahili alanla zaten gereksinim duyulmuyor. Cihaz ayrıca uydu bağlantısı desteğine de sahip — yalnızca 1TB’lık özel modelde aktif olan bu özellik, acil durumlarda mobil kapsama alanı dışında bile iletişim sağlamaya imkân veriyor.

Kamera tarafında Oppo Find X9 Pro çıtayı epey yükseltiyor. Üçlü sistemin lideri, 50 MP geniş açı sensör (f/1.5, OIS) olurken, ona 200 MP periskop telefoto lens (3x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Hasselblad Color Calibration teknolojisi sayesinde renk doğruluğu olağanüstü seviyede. Video tarafında 4K’da 120 FPS kayıt, Dolby Vision, HDR10+ ve 10-bit LOG format desteğiyle sinematik bir deneyim sunuyor.

Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor. 4K video kaydı ve gyro-EIS desteğiyle, hem içerik üreticiler hem de profesyonel kullanıcılar için güçlü bir ön kamera performansı vaat ediyor.

Pil tarafında 7500 mAh silikon-karbon batarya bulunuyor. Oppo, bu bataryayla birlikte şarj teknolojisinde de çıtayı yükseltmiş durumda: 80W kablolu (UFCS), 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği sunuluyor. Cihaz yalnızca 18 dakikada %70 doluma ulaşabiliyor. Ayrıca 21 saat aktif kullanım skoru ile pil ömrü açısından da güçlü bir grafik çiziyor.

Cihaz, Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle geliyor ve 5 büyük Android güncellemesi garantisi sunuyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (aptX HD, LHDC 5) ve NFC desteği mevcut. Ayrıca cihazda IR Blaster (kızılötesi bağlantı) da bulunuyor — yani televizyon veya klima gibi cihazlar doğrudan kontrol edilebiliyor.

Oppo Find X9 Pro fiyatı ne kadar?

Oppo Find X9 Pro, Ekim 2025’te Çin’de satışa çıktıktan sonra şimdi küresel pazarda da erişilebilir hale geldi. Avrupa fiyatları ise şöyle:

12 GB RAM / 256 GB depolama: Yaklaşık 1.099 €

Yaklaşık 1.099 € 16 GB RAM / 512 GB depolama: Yaklaşık 1.199 €

Yaklaşık 1.199 € 16 GB RAM / 1 TB depolama: Yaklaşık 1.299 €

Cihaz Silk White, Titanium Charcoal ve Velvet Red olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Oppo, bu modelle hem tasarım hem mühendislik anlamında “en iyi Android deneyimini” sunmayı hedefliyor.

Peki sizce Oppo Find X9 Pro, kamera ve pil teknolojisiyle Apple ve Samsung gibi devlerle rekabette öne geçebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.