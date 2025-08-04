Açık kaynak kodlu yazılım, özellikle ülkemizde çok konuşulan bir konu. Meraklı okurlarımız, yerli ve milli sosyal medya olarak tanıtılan NEXT Sosyal’in açık kaynak bir sosyal medya yazılımı olan Mastodon altyapısını kullandığı yönündeki haberleri hatırlayacaktır.

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Peki açık kaynak yazılım ne demek, açık kaynak kodlu uygulama nedir, açık kaynak uygulamalar nereden indirilir, en popüler açık kaynak kodlu uygulamalar ve yazılımlar neler? İşte merak edilenler.

Açık kaynak yazılım ne demek?

Açık kaynak yazılım (Open Source Software), yazılımın kaynak kodunun halka açık olduğu ve genellikle özgür kullanım, değiştirme ve dağıtma haklarını içeren özel lisanslarla yayınlandığı yazılımlardır.

Kullanıcılar bu yazılımı sadece kullanmakla kalmaz, aynı zamanda hataları düzeltebilir, yeni özellikler ekleyebilir ve daha iyi hale getirebilirler.

Açık kaynak kodlu uygulama nedir?

Açık kaynak kodlu uygulamalar da, aynı yazılımlar gibi, uygulamanın kaynak kodlarının halka açık olduğu ve özel lisanslarla yeniden kullanılabilen veya fork adı verilen türevleri oluşturulabilen yazılımlardır.

Açık kaynak lisansları nelerdir?

Açık kaynak yazılımların kullanımı ve dağıtımı genellikle belirli lisanslar çerçevesinde düzenlenir. İşte en yaygın kullanılan bazı açık kaynak lisansları:

GPL (General Public License): Kaynak kodu değiştirenlerin bu değişiklikleri açık kaynak olarak yayınlamasını zorunlu kılar.

Kaynak kodu değiştirenlerin bu değişiklikleri açık kaynak olarak yayınlamasını zorunlu kılar. MIT Lisansı: En esnek lisanslardan biridir. Kodun değiştirilmesine, kullanılmasına ve ticari projelere dahil edilmesine izin verir.

En esnek lisanslardan biridir. Kodun değiştirilmesine, kullanılmasına ve ticari projelere dahil edilmesine izin verir. Apache Lisansı: Kullanıcılara büyük ölçüde özgürlük sağlar ve patent koruması da sunar.

Kullanıcılara büyük ölçüde özgürlük sağlar ve patent koruması da sunar. BSD Lisansı: Ticari kullanım için uygundur, oldukça serbesttir.

En popüler açık kaynak yazılımlar neler?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı ve geliştirici tarafından kullanılan bazı popüler açık kaynak yazılımlar şunlardır:

Linux – Açık kaynaklı işletim sistemlerinin temelidir.

– Açık kaynaklı işletim sistemlerinin temelidir. Mozilla Firefox – Özgür ve açık kaynaklı bir internet tarayıcısı.

– Özgür ve açık kaynaklı bir internet tarayıcısı. LibreOffice – Microsoft Office’e alternatif, ofis yazılımları paketi.

– Microsoft Office’e alternatif, ofis yazılımları paketi. GIMP – Photoshop alternatifi olarak kullanılan açık kaynaklı görüntü düzenleme yazılımı.

– Photoshop alternatifi olarak kullanılan açık kaynaklı görüntü düzenleme yazılımı. VLC Media Player – Çeşitli medya formatlarını oynatabilen güçlü bir medya oynatıcı.

– Çeşitli medya formatlarını oynatabilen güçlü bir medya oynatıcı. Blender – 3D modelleme, animasyon ve render işlemleri için profesyonel araç.

– 3D modelleme, animasyon ve render işlemleri için profesyonel araç. Audacity – Ses düzenleme yazılımı.

– Ses düzenleme yazılımı. WordPress – Web siteleri oluşturmak için kullanılan popüler içerik yönetim sistemi.

Açık kaynak kodlu yazılımlar ve uygulamalar nereden indirilir?

Açık kaynak yazılımları barındıran platformlar ve siteler üzerinden milyonlarca projeye erişebilirsiniz:

GitHub – Dünyanın en büyük açık kaynak kod barındırma platformudur.

– Dünyanın en büyük açık kaynak kod barındırma platformudur. GitLab – Git tabanlı açık kaynak projelerin yönetildiği bir diğer platform.

– Git tabanlı açık kaynak projelerin yönetildiği bir diğer platform. SourceForge – Özellikle eski projelerin bulunduğu bir açık kaynak havuzu.

– Özellikle eski projelerin bulunduğu bir açık kaynak havuzu. F-Droid – Android cihazlar için açık kaynak uygulama mağazası.

– Android cihazlar için açık kaynak uygulama mağazası. OSDN – Japonya merkezli açık kaynak geliştirme ağı.

Açık kaynak yazılımın avantajları

Ücretsizdir: Genellikle lisans ücreti ödemezsiniz.

Genellikle lisans ücreti ödemezsiniz. Şeffaftır: Kodlara erişim serbesttir, arka planda neler olduğunu görebilirsiniz.

Kodlara erişim serbesttir, arka planda neler olduğunu görebilirsiniz. Topluluk Desteği: Geniş bir geliştirici ve kullanıcı topluluğu sayesinde sorunlara hızlı çözümler bulunabilir.

Geniş bir geliştirici ve kullanıcı topluluğu sayesinde sorunlara hızlı çözümler bulunabilir. Esneklik ve Özelleştirme: İhtiyacınıza göre yazılımı değiştirebilirsiniz.

Açık kaynak yazılımın dezavantajları

Karmaşık Kurulum: Bazı açık kaynak yazılımlar yeni başlayanlar için zor olabilir.

Bazı açık kaynak yazılımlar yeni başlayanlar için zor olabilir. Resmi Destek Eksikliği: Ticari destek genellikle sunulmaz. Topluluk desteğiyle sınırlıdır.

Ticari destek genellikle sunulmaz. Topluluk desteğiyle sınırlıdır. Uyumluluk Sorunları: Özellikle özel donanım veya yazılımlarla uyumlu olmayabilir.

Neden açık kaynak kodlu yazılımları kullanmalıyım?

Açık kaynak kodlu yazılımlar, özgürlük, şeffaflık ve iş birliği prensiplerini benimseyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. Hem bireysel kullanımda hem de kurumsal uygulamalarda tercih edilen bu yazılımlar, sadece ücretsiz olmalarıyla değil; kullanıcıyı güçlendiren, özelleştirilebilir ve denetlenebilir yapılarıyla da öne çıkar. Kaynak koduna ulaşabilmek, güvenlik ve gizlilik konusunda da büyük avantaj sağlar.

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Siz açık kaynak yazılımlar kullanıyor musunuz? Favori araçlarınızı ve önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.