WhatsApp Instagram arasında çapraz platform entegrasyonunu geliştirecek bir yeni Instagram özelliği yolda. Kısa bir süre önce Instagram, 3-5 saniye süren geri sayımla zorunlu reklamları gösterecek olan “Reklam Arası” adlı atlanamayan reklamları test ederken görüldü. Şimdi de Meta, Instagram için Instagram hikayelerini WhatsApp’ta paylaşmaya olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ederken görülüyor.

WhatsApp Instagram hikayeleriyle dolacak, işte yeni Instagram özelliği

Şu anda Instagram hikayelerini Facebook’ta da paylaşabiliyorsunuz, ancak bu özellik yakında WhatsApp için de kullanılabilir. Günlük 450 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp’ın Batı pazarında sürekli genişlemesi, Meta’nın Instagram’ın çapraz gönderi özelliğini test etmesinin ardındaki neden olabilir. WhatsApp Instagram hikayesi gönderme özelliği bu pazarlarda kullanışlı olacaktır.

X’teki uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi’ye göre, özellik yakında Instagram’a gelebilir ve uygulama içindeki menü çubuğundaki Facebook düğmesinin yanında IG Hikayelerini WhatsApp’a gönderme seçeneğini bulacaksınız. Meta ayrıca Instagram görsellerinizi X rakibi Threads’e de göndermenize olanak tanıyor. Ancak Threads Türkiye’de yasaklanmıştı.

Instagram Hikayelerini WhatsApp’a çapraz gönderme özelliğinin eklenmesi, Instagram kullanıcılarının potansiyel kitle erişimlerini genişletmelerine olanak tanıyacak. Rapora göre, muhtemelen Instagram Hikayelerini doğrudan WhatsApp Hikayelerinde paylaşabilirsiniz.

Bazı biçimlendirme sorunları olabilir ve çeşitli öğeler iki uygulama arasında doğrudan tercüme edilmeyebilir; örneğin, etkileşimli çıkartmalar WhatsApp’ta Instagram’da olduğu gibi çalışmayabilir. Bununla birlikte, daha geniş bir kitleye ulaşma seçeneği, özellikle Instagram’ı iş amaçlı kullananlar olmak üzere Instagram kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.

Daha önce Mark Zuckerberg, WhatsApp Kanallarının aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanıldığını paylaşmıştı. Bu, işlerini veya herhangi bir şeyi tanıtmak isteyen kullanıcılar için ne kadar büyük olacağı konusunda size bir bakış açısı sağlar.

WhatsApp Instagram Hikayelerini çapraz gönderme özelliği geliştirilme aşamasında olan bir özellik ve henüz kullanıma sunulmadı. Bu özelliğin normal Instagram kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair kesin bir zaman çizelgesi yok, ancak bu yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp Instagram entegrasyonu sağlayacak bu adım doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!