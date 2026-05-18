Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümü hız kesmeden devam ederken, Türkiye’nin yerli otomobil hamlesinin yurt dışı performansı netleşmeye başladı. Markanın en zorlu pazarlardan biri olan Almanya’ya girişinin ardından kaydedilen resmi tescil rakamları kamuoyuyla paylaşıldı. CNBC-e tarafından aktarılan Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verileri, markanın sınır ötesi grafiğini somut biçimde ortaya koyuyor. Özellikle rekabetin yoğun olduğu bir bölgede Togg Almanya satışları ilk aşamada kademeli bir ivme izliyor. Peki açıklanan resmi rakamlar ışığında Togg Almanya satışları hedeflenen Avrupa vizyonu için ne ifade ediyor?

KBA üzerinden derlenen istatistiklere göre Togg Almanya satışları, 2026 yılının ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde toplam 113 adet olarak kayıtlara geçti. Açıklanan rakamlar, markanın sınır ötesi operasyonlarının şimdilik niş bir hacimde ilerlediğini gösteriyor. Almanya caddelerinde trafiğe çıkan bu araçların T10X ve T10F modellerinden oluştuğu belirtiliyor. Yeni bir markanın kıta Avrupası’nın en yerleşik otomotiv merkezinde doğrudan tüketiciye ulaşması, marka bilinirliği inşası açısından uzun vadeli bir temel oluşturuyor.

Sürecin geçmişine bakıldığında, yerli üretici ilk yurt dışı teslimatlarını geçtiğimiz yıl başlatmıştı. Eylül 2025’ten bu yana Almanya pazarında tescil edilen toplam araç sayısının 261’e ulaştığı görülüyor. Bu toplamın 148 adetlik dilimi 2025’in son iki ayında yollara çıkarken, geriye kalan 113 birim 2026’nın ilk aylarında sahiplerini buldu. İlk etap teslimatlarının ardından operasyonel eğrinin daha stabil bir seyir izlediği anlaşılıyor.

İç pazar ve sınır ötesi operasyonlar arasındaki hacim farkı

Markanın Avrupa karnesi ile Türkiye’deki performansı yan yana okunduğunda, iki pazar arasındaki dinamiklerin ne kadar farklı çalıştığı göze çarpıyor. Türkiye pazarında nisan ayı içerisinde 2.278 adet T10X ve 1.543 adet T10F modelinin satışı gerçekleştirildi. Sadece tek bir ayda ve tek bir ülkede ulaşılan 3.821 adetlik hacim, Almanya’daki sekiz aylık toplam olan 261 sayısının oldukça ilerisinde duruyor. Ortaya çıkan bu tablo, otomotiv endüstrisinde markaların kendi evlerindeki lojistik, teşvik ve tüketici sadakati avantajlarının yurt dışında zamanla kurulabileceğini kanıtlıyor.

Küresel arenada kalıcı bir oyuncu olmak isteyen yerli üretici, üretim bantlarını ve temel teknolojilerini güçlendirmeye odaklanıyor. Son dönemde dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL ile merkeze alınan stratejik iş birliği, markanın rekabetçi donanım sunma hedefinin kritik bir parçası konumunda. Batarya maliyetlerinin ve kapasite verimliliğinin elektrikli otomobil pazarındaki en belirleyici metrik olduğu düşünüldüğünde, teknoloji odaklı bu yatırımların ilerleyen süreçte diğer Avrupa ülkelerindeki pazar payına ve genişleme hızına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

