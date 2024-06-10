Rekabet Kurumu Google cezası olay oldu. Rekabet Kurumu’ndan arama devi Google’a rekor ceza geldi. Rekabet Kurumu, Google’ın 2021 yılında başlatılan soruşturma sonucunda, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads – GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında rakiplerine göre avantaj sağladığını tespit etmişti. Kurum, Google’a bu durumu düzeltmesi için süre tanımış ve düzeltilene kadar günlük para cezası kesileceğini belirtmişti. Son gelişmelerle birlikte, Google’a toplamda 482 milyon TL para cezası verildi.

Rekabet Kurumu Google Cezası Çok Konuşulacak: 482 Milyon TL Ceza

Rekabet Kurumu’nun 8 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağladığı tespit edilmişti. Bu durumun rekabeti bozarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği paylaşılmıştı.

Kurul, Google’a bu ihlali gidermesi için belirli yükümlülükler getirmiş ve Google’ın rakip yerel arama hizmetlerine dezavantajlı olmayacak koşulları sağlaması gerektiğini vurgulamıştı. Google, bu doğrultuda yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımlarını sundu ve bu tasarımların uygulanmasına karar verildi.

Ancak, Google’ın otel sorguları bakımından yeni tasarımları uygulamadığı tespit edilince, otel sorguları için gerekli düzenlemeler yapılana kadar günlük para cezası kesilmeye başlandı. Google, 21 Mayıs 2024 tarihinde bu düzenlemeleri tamamlayarak süreci sonlandırdı. Ancak, bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmediği için Google’a toplamda 482 milyon TL ceza verildi. Rekabet Kurumu Google para cezası, miktar bakımından çok konuşulacak bir ceza oldu.

Rekabet Kurumu Google’a neden ceza kesti diye sorarsanız, Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, Google’ın yerel arama hizmetleri pazarındaki rekabeti bozduğu ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği için bu cezanın uygulandığı belirtildi. Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine dezavantaj sağlamaması için gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı. Rekabet Kurumu Google’a ceza keserek bu konuda hiçbir hatayı affetmeyeceğinin sinyalini vermiş oldu.

Rekabet Kurumu’nun tam açıklaması şöyle:

“Rekabet Kurumunun 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, GOOGLE’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, GOOGLE’ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (GOOGLE Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, GOOGLE hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.

Kurul ayrıca GOOGLE’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Bu kapsamda GOOGLE’ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma

hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmekteydi. Bu doğrultuda GOOGLE, “yerel arama hizmetleri” pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, GOOGLE tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

Ancak GOOGLE’ın “yerel arama hizmetleri” bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığının, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar GOOGLE’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Son durumda, GOOGLE’ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve GOOGLE hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir.”

Rekabet Kurumu Google Cezası Neden Önemli?

Rekabet Kurumu Google’a ceza kesti haberi oldukça önemli. Zira bu gelişmeler, dijital platformlarda rekabetin korunması ve adil bir pazar ortamının sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Rekabet Kurumu’nun Google’a verdiği bu ceza, dijital pazarlarda rekabetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Google’ın, gelecekte benzer ihlallerin önüne geçmek ve rekabeti korumak için gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor. Bu karar, dijital platformlarda adil rekabetin sağlanması ve kullanıcıların doğru bilgiye erişiminin teminat altına alınması açısından büyük bir önem taşıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Rekabet Kurumu Apple özelinde de bir soruşturma başlatmış durumda. Bu soruşturmanın ana konusu ise ödemeler. Rekabet Kurumu ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin rekabeti bozacak davranışlarına acımadan soruşturma açıyor ve ceza kesiyor. Rekabet Kurumu Google’a ceza kesti haberi de bunun son yansıması olacak gibi.

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