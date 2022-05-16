WhatsApp, uygulama içi işlevselliği değiştirecek iki büyük güncelleme üzerinde çalışıyor. İlk yenilik durum güncellemesine odaklanırken, ikincisi ise kaybolan mesajlar ile ilgili yenilik içeriyor. WhatsApp, modern dünyaya yeni özellikler sunmak için her zaman güncellenmektedir. Meta’nın sahip olduğu anlık mesajlaşma hizmeti, 2GB medya dosyası paylaşımı ve grup araması dahil olmak üzere uygulama içi işlevlerinde önemli güncellemeler duyurdu.

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WhatsApp, en son sürümde durum güncelleme sayfasını küçük ayarlamalarla değiştirmeye çalışırken keşfedildi. WABetaInfo, firmanın emoji, metin ve arka plan rengi seçeneklerini durum güncelleme sayfasının alt bilgisinden sayfanın sağ üst köşesine taşıdığını keşfetti. Bunun kullanıcılar üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ancak bazılarınız ilk fark ettiğinizde bunu garip bulabilir.

İkinci güncelleme, kullanıcıların aynı anda çok sayıda sohbeti ortadan kaldıracak şekilde düzenlemelerini sağlayan bir özelliğin geliştirilmesinin ardından, WhatsApp şimdi kaybolan mesajlar için gelecekteki bir sürümde sağlanacak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo, “Kaybolan mesajlar ve üç simge hakkında bir başlık resmi görebiliriz, ancak sonuncusuna odaklanalım: yer imi resmi, kaybolan mesajları süreleri dolduktan sonra bile tutmakla ilgilidir”, diye aktardı.

“Yeni giriş, mesajları silmeye devam etme seçeneğini vurguladığından, bu özellik hala kullanılamadığı için WhatsApp bunu kullanıcılara gösteremiyor.” Bu tanıtımın, gelecekteki bir sürümde mesajların kaybolmasını sağlamak için özelliğin kullanılabilirliğini takiben gelmesini bekleyebilirsiniz” diye ekledi. Neler düşünüyorsunuz ? Bize yorumlar kısmından bildirin.