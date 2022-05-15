Netflix’in bu yıl ilk kez yaklaşık 200.000 abone kaybettiğini bildirdiği günden bu yana pek çok sorun ortaya çıkıyor. Şirket, planlarını çekirdek akış işinin ötesinde çeşitlendirmek istiyor. Ayrıca şansını oyunlarda denediğini zaten biliyoruz. Deadline tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Netflix, canlı akış içeriği fikrini de benimsiyor. İşte detaylar.

Netflix, senaryosu olmayan şovlar ve stand-up spesiyalleri için canlı akışlar için geliştirmenin erken aşamalarında olduğunu onayladı. Akış şirketi, özellikle spor ve realite TV şovları olmak üzere canlı izlemek için kesinlikle daha fazla şey ekleyebilir.

ABC’nin American Idol ve Disney+’a taşınan Yıldızlarla Dans gibi şovlar genellikle canlı olarak yayınlanır. Netflix, canlı yayınlanacak bu tür şovlardan oluşan kendi ağını oluşturma potansiyelini açabilir.

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Netflix’in zaten tanınmış komedyenlerin yer aldığı bir dizi şovu olduğu için, Netflix’in canlı akışı tanıtması için harika bir başlangıç ​​noktası olabilir. Şirket ayrıca The Circle ve Love Is Blind gibi senaryosuz dizileri için farklı yayın kalıpları denedi ve canlı yayın işleri biraz ilgi çekici hale getirebilir.

Ek olarak Amazon Prime Video, Disney+, Hulu ve birçok akış hizmeti, canlı akış için destek sağlıyor. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmında bildirin.