WhatsApp, animasyonlu emojileri beta sürümlerinde test ederken yakalandı ve yakında tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak. WABetaInfo’ya göre WhatsApp, web siteleri için kullanıma ücretsiz animasyonlu resimler ve simgeler sağlayan Lottie Kütüphanesi ile işbirliği içinde animasyonlu emojiler geliştiriyor.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Yeni Özelliklerle Güncellendi

Bu yeni özellik, WhatsApp Masaüstü Beta sürümünde tespit edildi ve yakında Android ve iOS sürümlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Animasyonlu çıkartmalara benzediğini görebiliriz. Ancak emojilerin animasyonlu versiyonları, belirli emojilerin animasyonlu versiyonları mevcut olduğunda varsayılan olarak gönderilecektir. Bu, WhatsApp’ta kalp emojisi gönderirken WhatsApp’ın atan bir kalp gönderme biçimiyle uyumlu.

WhatsApp kullanıcıları, Play Store’da bulunan çeşitli üçüncü taraf animasyonlu çıkartma paketlerini kullanarak animasyonlu emojiler gönderebilir. WhatsApp’ın bu animasyonlu çıkartma özelliği, benzer özellikleri yerel olarak getiriyor. Telegram’ın yıllardır sahip olduğu animasyonlu emoji özelliğini taklit etmek için üçüncü taraf çıkartmaları aramanıza gerek yok.

WABetaInfo, bu özelliğin yakında kararlı WhatsApp Masaüstü kullanıcıları için kullanılabileceğini ve yakında WhatsApp’ın Android ve iOS uygulamalarında kullanılabileceğini belirtiyor. Şu anda, bu özelliğin WhatsApp’ın mobil uygulamalarına tam olarak ne zaman geleceğine dair bir kelime yok.