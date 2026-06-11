Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sahte hatların önüne geçmek için kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirecek köklü bir değişiklik açıkladı. Yeni düzenleme, 25 Haziran 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve doğrulanamayan abonelikler otomatik olarak kapatılacak.

3 Ayda Bir Kontrol: Sahipsiz Hatlar Kapanıyor

Yeni dönemde mevcut aboneler her üç ayda bir denetlenecek. Operatörler, abonenin vefat ettiği, tüzel kişiliğin sona erdiği veya kimlik doğrulamasının yapılamadığı durumlarda hatları otomatik olarak kapatacak.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre: “Üç ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz”.

Kimlik Doğrulaması 90 Gün Yapılmazsa Hat Kapanıyor

Düzenlemeye göre, kimlik doğrulamasının 90 gün boyunca gerçekleştirilememesi halinde ilgili hat tamamen kullanıma kapatılacak. Süreç şu şekilde işleyecek:

İlk 24 Saat : Kullanıcıya SMS yoluyla durum bildirilerek bilgilendirme yapılacak

30 Gün İçinde : Belirtilen süre zarfında kimlik doğrulaması yapmayan abonenin hattı dış aramalara ve kullanıma kısıtlanacak

90 Günün Sonunda: Kısıtlama tarihinden itibaren 90 gün boyunca doğrulama sağlamayan hatlar tamamen ve kalıcı olarak kullanıma kapatılacak.

Kişi Başına Hat Sınırı Getirildi

Yeni düzenlemeyle bir kişi adına açılabilecek hat sayısına da üst sınır getirildi:

Kimlik Tipi Maksimum Hat Sayısı Türk vatandaşları 6 hat Yabancılar 3 hat Turistler 1 hat

Bu sayıların üzerinde hattı bulunan aboneler, 6 ay içinde hatlarını ücretsiz şekilde devretme veya feshetme imkanı tanıtılacak.

Yabancılar için 6 Ay Süre

Yabancı gerçek kişi abonelerin mevcut hatları ve kimlikleri yeniden doğrulanacak. Doğrulanamayan sahte hatların 6 ay içinde kapatılması sağlanacak.

Yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerini güncellemeyen veya doğrulamayanların hatları, verilen sürenin bitiminden sonraki 1 ay içinde kapatılacak.

Kurumsal Aboneler için 100 Hat Sınırı

Kurumsal aboneler için 100 hat, siyasi parti, sendika, vergi muafiyeti tanınan vakıf, kamu yararına çalışan dernek vasfını haiz aboneler için en fazla 2 bin hat sınırlaması getirildi.

Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Dönem

BTK, yayımladığı yeni düzenlemelerle telefon ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırdı. Düzenlemeye göre doğrulanmayan hatlar kapatılabilecek ve dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor.