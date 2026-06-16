Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi 17T Pro, kağıt üzerinde birbirine oldukça yakın görünen ancak bazı önemli noktalarda ayrışan iki amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Her iki cihaz da metal kasa yapısı, IP68 sertifikası, Gorilla Glass 7i koruması ve 6.83 inç büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 1.5K çözünürlük, 12 bit renk desteği, HDR10+ ve Dolby Vision gibi özellikler sayesinde görüntü deneyimi üst seviyede tutulurken, Xiaomi 17T Pro’nun 3500 nit tepe parlaklık değerine ulaşması, Xiaomi 15T Pro’nun 3200 nit seviyesine kıyasla özellikle açık hava kullanımında avantaj sağlıyor.

Performans tarafında iki telefon da üst düzey kullanıcıları hedefliyor. Xiaomi 15T Pro’da MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisi yer alırken, Xiaomi 17T Pro yeni nesil MediaTek Dimensity 9500 platformuyla geliyor. Günlük kullanımda her iki cihaz da son derece akıcı bir deneyim sunarken, Dimensity 9500 özellikle yapay zekâ işlemleri, yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar ve uzun vadeli performans beklentileri açısından daha güncel bir çözüm olarak öne çıkıyor. Her iki modelde de 12 GB RAM ve 256 GB’dan 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle gelen cihazlar uzun yıllar güncel kalabilecek bir yazılım desteğine sahip.

Kamera tarafında ise farklar daha sınırlı. Xiaomi 15T Pro, 50 MP çözünürlüğündeki Light Fusion 900 ana kamerayı kullanırken, Xiaomi 17T Pro’da daha yeni nesil Light Fusion 950 sensörü tercih edilmiş. Her iki modelde de 12 MP ultra geniş açı kamera ve 50 MP çözünürlüğünde, OIS destekli 5x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Video tarafında 4K 120 FPS ve 4K 60 FPS kayıt desteği iki cihazda da mevcut. Sonuç olarak fotoğraf ve video performansı açısından Xiaomi 17T Pro küçük bir avantaj sunsa da, günlük kullanımda farkın oldukça sınırlı kalacağını söylemek mümkün.

İki model arasındaki en büyük farklardan biri pil kapasitesinde ortaya çıkıyor. Xiaomi 15T Pro, 5500 mAh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 14 saat 56 dakikalık kullanım süresi sunarken, Xiaomi 17T Pro tam 7000 mAh kapasiteli yeni nesil silikon-karbon bataryasıyla 18 saat 31 dakikaya ulaşabiliyor. Bu da özellikle yoğun kullanıcılar için oldukça önemli bir avantaj anlamına geliyor. Şarj tarafında ise Xiaomi 17T Pro, 100W kablolu şarj desteğiyle küçük bir üstünlük kurarken, her iki cihaz da 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca 17T Pro’da bulunan 22.5W ters kablolu şarj özelliği ekstra kullanım senaryoları oluşturuyor.

Fiyat tarafına geldiğimizde Xiaomi 15T Pro’nun 46 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Xiaomi 17T Pro ise depolama seçeneğine bağlı olarak 60 bin TL ile 72 bin TL arasında konumlanıyor. Eğer mümkün olan en yüksek pil ömrünü, daha yeni işlemciyi ve birkaç ek özelliği istiyorsanız Xiaomi 17T Pro tercih edilebilir. Ancak fiyat-performans dengesi göz önüne alındığında, Xiaomi 15T Pro’nun sunduğu deneyim ile talep ettiği ücret arasındaki denge çok daha güçlü görünüyor. Özellikle kamera, ekran ve genel kullanım deneyiminde büyük tavizler vermeden daha düşük bir bütçeyle amiral gemisi seviyesine ulaşmak isteyen kullanıcılar için Xiaomi 15T Pro daha mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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