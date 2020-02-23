Yazılım
WhatsApp gruplarına, izinsiz erişime izin veren açık keşfedildi!
WhatsApp grup sohbetlerine yapılan davetlerin Google tarafından dizine eklenmesi büyük güvenlik açığına yol açtı. Bu güvenlik açığı özel sohbet gruplarını dahi keşfedilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda yabancı kullanıcılar da sohbet gruplarına erişebiliyor.
WhatsApp’ın “Bağlantı yoluyla davet et” özelliği ile oluşturulan bağlantıların Google dizinine eklendiği belirtiliyor. Davet bağlantıları Google üzerinde bulunabildiğinden istenmeyen kullanıcılar gruplara dahil olabiliyor. Doğal olarak telefon numaraları ve sohbetlere erişmeleri de mümkün oluyor. Motherboard sitesi bu açıktan yararlanarak bazı önemli sivil toplum örgütlerinin WhatsApp grup sohbetlerine ve telefon numaralarına erişim sağladı.
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Bu açık karşısında grup yöneticilerinin bağlantıyı değiştirme yetkisi elbette ki var. Fakat bu durumda WhatsApp’ın yalnızca yeni bir bağlantı oluşturduğu ve eski bağlantıyı devre dışı bırakmadığı keşfedildi. WhatsApp, bu durumun yaşanmaması için davet bağlantılarının sadece güvenilen kişiler ile paylaşılması gerektiği uyarısını yapıyor.
WhatsApp ve Facebook sözcüsü Alison Bonny konuyla ilgili The Verge’e ilettiği mailde, WhatsApp grup sohbetlerine davet bağlantılarının bulunabilir olmasının, herkese açık kanallarda paylaşılan diğer tüm içeriklerin bulunabilir olmasından farksız olduğunu belirtti. Bunlara ek olarak kullanıcıları davet bağlantılarını sadece güvendikleri kişiler ile paylaşmaları konusunda uyardı. Google’dan Danny Sullivan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile konu hakkında yorumlarını ve alınabilecek önlemleri paylaştı. Sullivan paylaşımında, “Google gibi arama motorlarının işlevi internet üzerinde erişime açık olan sayfaları listelemektir. Burada olan da budur. Bu olayın erişim engeli olmayan herhangi bir sitenin listelenmesinden farkı yoktur” ifadelerine yer verdi. Bunlara ek olarak paylaşımına, bir içeriğin arama sonuçlarına eklenmesini engellemenin tarif edildiği Google Yardım bağlantısını da ekledi.
WhatsApp son aylarda pek çok güvenlik açığı ile gündeme geldi. Suudi Arabistan’ın WhatsApp yoluyla Jeff Bezos’un telefonuna zararlı yazılım göndermesi ve uygulama üzerinden yapılan telefon görüşmeleri yoluyla iOS ve Android cihazlara casus yazılım gönderilmesi bunlardan bazıları. Umarız sevilen mesajlaşma uygulaması gereken önlemleri alarak kullanıcılarına daha güvenli bir kullanım deneyimi sunabilir.
Yazılım
Microsoft Defender, iOS ve Android’e geliyor!
Windows, çoğu konuda mükemmellikten uzak bir işletim sistemi olsa da güvenlik tarafında iyi işler çıkarıyor. Genellikle kullanıcı deneyimine olumsuz etki etmeyen, iyi çalışan ve antivirüs uygulamalarına olan ihtiyacı çok büyük ölçüde azaltan Microsoft Defender, iOS ve Android işletim sistemlerine mi geliyor?
Microsoft Defender, uzun zamandan beri Windows 10 işletim sistemi içinde zararlı yazılım koruması, kimlik avı önleme ve ebeveyn kontrolleri görevlerini üstlenen, sistem içine gömülü bulunan Microsoft yazılımıdır. Piyasaya sürülmesi sonrası çoğu konuda antivirüs uygulamalarına ihtiyacı ortadan kaldıran yazılım diğer işletim sistemlerine de gelecek gibi görünüyor.
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CNBC’nin haberine göre Microsoft, çok yakında yazılımın iOS ve Android sürümlerini piyasaya sürecek. Microsoft Defender yazılımının Windows üzerinde ki ana görevi kötü amaçlı yazılımları tespit etmek. Fakat yazılımın mobil sürümleri ile kimlik avını önlemeye odaklanacağı belirtiliyor. Microsoft, Android tarafında Google Play Protect’e rakip olmak istiyor. iOS işletim sistemi kullanıcıları ise cihazlarına güvenlik yazılımı kurma alışkanlığına sahip değiller desek yanlış olmaz. Ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde göreceğimiz Microsoft, büyük bir pazar olarak gördüğü güvenlik yazılımları pazarında pay sahibi olmak istiyor.
Habere göre önümüzdeki günlerde yazılımın Linux sürümü de yayınlanacak. Kendi işletim sistemi ile mobil pazarda yer bulamayan Microsoft’un, uygulama ve servisleri ile tüm platformlarda bulunarak bu pastadan pay sahibi olma hedefinde olduğunu biliyoruz. Microsoft bu hedef doğrultusunda hamlelerini sürdüreceğe benziyor. Microsoft Defender yazılımının iOS ve Android sürümlerinin yayımlanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Yazılım
Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler
Windows, Nisan 2020’de yayımlayacağı 20H1 sürüm numaralı güncellemesi ile bize ne gibi özellik ve geliştirmeler sunacak? Haberimizde bu soruya cevap veriyoruz.
Windows 10’un 20H1 sürüm numaralı bahar güncellemesi, Nisan 2020’de kullanıma sunulacak. Bu sürüm 2004 adıyla da biliniyor. Microsoft, bu güncelleme ile geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün aksine daha büyük değişiklikler sunacak. Yeni sürüm büyük değişiklikler sunmasına karşın, sisteminizin özelliklerine göre 7 ile 17 dakika arasında kurulabiliyor.
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Windows 10, 20H1 özellikleri neler?
- Arama: Arama çubuğunda kolayca hava durumu, haber ve film aramaları yapabilirsiniz.
- Kaomoji: Microsoft, yeni sürüm ile emojilere ek olarak “¯\_(ツ)_/¯ ” gibi Kaomoji’leri de sisteme ekledi.
- Sanal masaüstü: Sanal masaüstü sekmelerine sistemin verdiği “Masaüstü 1” gibi isimler dışında istediğiniz ismi verebilirsiniz.
- Otomatik uygulama açılışı: Seçtiğiniz Windows uygulamalarını oturum açılışında otomatik açılır olarak atayabilirsiniz.
Eski sürümlere destek ne kadar sürecek?
Microsoft, Windows 10 1809 olarak bilinen Ekim 2018 sürümü için desteğini, Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstation versiyonları için, bu yılın Mayıs ayında sonlandıracak. Enterprise ve Education versiyonlarına verilen destek ise Mayıs 2021’de sona erecek.
20H1 sürümüne geçmek zorunda mısınız?
Bu soruya cevabımız hayır. Kullandığınız sürümün destek süresinin bitimine kadar güncelleme yapmak zorunda değilsiniz. Fakat Microsoft, 20H1 sürümüne geçmenizi öneriyor. Sisteminize kurulu olan Windows sürümünüzü Ayarlar-Sistem-Hakkında kısmından öğrenebilir ve kullandığınız sürüme ait desteğin sonlanacağı tarihe haberimizdeki tablodan ulaşabilirsiniz.
Yazılım
Android 11 geliştirici önizleme sürümü yayınlandı!
Android 11 işletim sisteminin, ilk geliştirici önizleme sürümü yayımlandı. Böylece yeni sürüm ile gelecek olan çoğu yenilik ortaya çıktı. Bu yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Android geliştirici önizleme sürümleri, genellikle her yılın mart ayında yayımlanırdı. Normalden erken gelen sürüm, geliştiricilerin ilgisini Android 11’e çekmeyi amaçlıyor. Yayımlanan bu sürüm pek çok hata ve kararlılık sorunları barındırabileceğinden günlük kullandığınız Google Pixel serisi cihazlarınıza yüklememenizi tavsiye ediyoruz.
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Android 11 ile gelecek özellikler
- Ekran kayıt uygulaması: Google, uzun zamandır Android içine gömülü bir ekran kayıt uygulaması üzerinde çalışıyor. Geliştirici önizleme sürümünde sunulan özellik şuan için pek çok hataya sahip fakat, Android 11’in kararlı sürümü ile ekran kayıt özelliğininin tüm kullanıcılara sunulacağı kesinleşmiş oldu.
- Video çekimi sırasında sessiz bildirimler: Video çekimi sırasında bildirimler almak çoğu kullanıcıyı rahatsız eden bir konu. Android 11 ile video çekimi sırasında bildirimleri sessiz moda alabilmek mümkün olacak.
- Dokunmatik hassasiyetini arttırma: Ekran koruyucu cam kullanıcılarının hoşuna gidecek olan bu özellik, bazı markaların arayüzleri ile sunuluyordu. Android 11 ile dokunmatik hassasiyetini arttırma özelliği işletim sistemi içine gömülü olarak gelecek.
- Bluetooth açık konumda uçak modu: Android 11 öncesi sürümlerde uçak modunun aktifleştirilmesi ile cihazlarımızın bluetooth bağlantısı da sonlanıyordu. Kablosuz kulaklıkların yaygınlaştığı düşünülmüş olacakki yeni sürüm ile uçak modu bluetooth bağlantısını kesmeyecek.
- Ekran görüntüsü alırken kaydırma: Daha geniş çapta ekran görüntüleri almamızı sağlayan ekran görüntüsü alırken kaydırma özelliği, geliştirici önizleme sürümünde aktif değil. Fakat sürümün yapım kodları incelendiğinde kararlı sürüm ile gelecek özellikler arasında olduğu görülüyor.
- Paylaş menüsüne uygulama sabitleme: Android 10 öncesinde kullanıcılara sunulmuş olan sık kullanılan uygulamaları paylaş menüsüne sabitleme özelliği, son sürümde bulunmuyordu. Android 11 ile bu özellik geri dönüyor.
- Yeni teknolojiler: Android yeni sürümüyle günümüz teknolojilerine hiç olmadığı kadar uyum sağlayacağa benziyor. Android 11 5G, katlanabilir ekranlar ve Google Stadia gibi yeni oyun akış platformları için düşük gecikmeli video çözümleme teknolojilerine, tam uyumlu bir sürüm olacak.
- Otomatik karanlık mod: Çoğu markanın kendi arayüzlerinde kullanıma sunduğu belirlenen saatte karanlık modun aktif olması özelliği yeni sürüm ile Android’e geliyor.
- Tek seferlik uygulama izinleri: Android 10 işletim sistemi uygulamalara konum, mikrofon kullanımı gibi izinleri tek seferlik veya sadece kullanım sırasında izin vermemize olanak sağlamıyordu. Android 11 bu seçeneklere sahip olacak.
- Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri: Android 10 ile sunulan özellik sayesinde sisteme gelen güncellemelerin bazıları Google Play Store üzerinden yapılabiliyordu. Yeni sürüm ile bu güncellemelerin kapsamı arttırılıyor.
Haberimize konu olan özellikler geliştirici önizleme sürümü temel alınarak belirlenen özelliklerdir. Kararlı sürüm yayımlandığında bu özellikler kapsamında değişiklikler olabilir. Bu özelliklere ek olarak geliştirici önizleme sürümünde olmayan özelliklerin de kararlı sürüm ile kullanıcılara sunulacağını belirtelim.