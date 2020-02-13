Genel
WhatsApp, 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştı
Whatsapp, geçtiğimiz gün itibariyle 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştı. 2014 yılında platformun, Facebook tarafından 21,8 milyar dolar karşılığında satın alındığını hatırlıyoruz. O zamanlar sadece 500 milyon kullanıcı sayısına sahip olan platform, altı yıl içerisinde 1.5 milyar kullanıcı daha kazanarak, Facebook’un ne kadar kârlı bir yatırım yaptığını doğruluyor.
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2016 yılında uygulamanın 1 milyar, 2018 yılında ise 1,5 milyar kullanıcıya sahip olduğu göz önüne alındığında, firma büyüme hızını katlayarak devam ettiriyor diyebiliriz. Mesaj iletiminde uçtan uca şifreleme kullanarak, kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışan uygulama, Facebook’un karıştığı skandallarla birlikte bazı kullanıcılar tarafından neredeyse korkarak kullanılıyordu.
Bugün yapılan 2 milyar kullanıcı paylaşımında ise şirket, Whatsapp uygulamasının en büyük mesajlaşma platformu olmasının nedenini, uçtan uca şifreleme teknolojisine ve güvenlik hususlarının platform önceliği olmasına bağladığını söyledi.
Güvenlik ile ilgili şirket açıklaması;
“Bu nedenle WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir özel mesaj koşulsuz olarak uçtan uca şifreleme ile korunur. Güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez. Özel görüşmeleriniz sizinle kalır.”
Bazı büyük etki yaratabilecek küçük değişikliklerin, şirket tarafından yavaş olarak getirildiğini savunan bazı kullanıcılar da var. Örneğin karanlık mod desteğinin diğer platform ve uygulamalara göre bu denli büyük bir uygulama için çok yavaş olarak eklendiği yönünde şikayetler bulunmakta.
Diğer
Chevrolet Corvette C8 Z06 kamuflajlı olarak yakalandı!
Standart Corvette C8‘in biraz daha performanslı versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Corvette C8 Z06‘ya ait prototipler test edilirken görüntülendi. Söz konusu videonun çekildiği yer ise Valencia(ABD)‘daki I5 otoyolu.
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Yaklaşık 30 saniyelik bu videoda araçların arka görünümü kaydedilmiş. Elbette ki ağır kamuflaj yüzünden araçların ayrıntılarını görmemiz pek mümkün olmuyor. Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise prototiplere eşlik eden Ferrari 458 Italia oluyor. Görünen o ki mühendisler, Corvette‘in Avrupalı rakipleriyle nasıl mücadele edeceğini de görmek istemişler.
Bazı ön bilgilere göre yeni Corvette Z06‘da kullanılması beklenen motor seçeneklerinden biri Corvette C8.R model yarış arabasındaki 5.5 litre hacimli, atmosferik V8 motordan evrilecek bir ünite olacak. Bu motorun performans olarak 500 beygir güç ve 651 Nm tork gibi değerler sunacağı tahmin ediliyor.
Kullanılması beklenen bir diğer motor ise Cadlliac‘a ait çift turbolu V8 Blackwing motoru. Bu motorun performans değerleri ise 800 beygir güç ve 949 Nm tork olarak biliniyor.
Ayrıca pist odaklı Corvette Z06‘da, standart Corvette C8‘e göre iyileştirilmiş aerodinami, azaltılmış ağırlık, daha büyük frenler ve revize edilmiş süspansiyonlar olması bekleniyor.
Not: Kamuflajsız görseller standart Corvette C8’e aittir.
Genel
Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak
Spotify, 8.000 şarkı ve hikayeyle gelen 3 ila 12 yaşındaki çoçuklara yönelik “Kids” uygulamasını yayınladı. Firma uygulamada bulunacak içeriklerin insanlar tarafından seçildiğini ve temiz olduklarından emin olmak için analiz edildiklerini vurgulamakta. Ninniler de dahil olmak üzere yaklaşık 8.000 şarkıyla piyasa sürülecek olan uygulama, daha küçük ve büyük çocuklar için kendi içerisinde özel bir algoritma ile gelecek. Henüz sadece 3 ülke sınırları içerisinde yayınlanan uygulamanın, en kısa sürede ülkemizde de aktifliğini kazanması bekleniyor.
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Firma Disney, Cbeebies ve Nickelodeon gibi şirketlerden çocuklara yönelik içerikler alacak. Yeni uygulama iPhone ve Android’de mevcut olacak, ancak yalnızca Spotify Premium paketine sahip kişiler bu uygulamadan yararlanabilecek.
Firma Kids uygulamasını, “Genç dinleyiciler için, ses ve oyun alanı” olarak tanımladı, buna ek olarak güvenlik ve gizlilik konusunda tüm önlemlerin alındığına dair açıklamalarda bulundu. Şirket, ana kütüphanede parçaları çocuklar için filtreleyen bir algoritma kullanmak yerine, uzmanların yardımıyla şarkıların sözlerini ve anlamlarını en ince detayıyla değerlendirerek platforma ekledi. Uygulamada, TV şovları, filmler, tekerlemeler, ninniler ve en iyi “temiz içerik” müzikleri bir karışım halinde bulunacak.
Normal Spotify uygulamasında yer alan, keşfet ve haftalık keşif gibi konseptlerdeki bazı listelerin “Kids” uygulamasında bulunacağı da aktarıldı. Ülkelere ve dillere göre değişen özel içerikleri barındıracak olan uygulama bu yıl bitmeden çocuklar için kullanıma açılacak. Bakalım Spotify, Youtube gibi rakiplerinin karşısında özellikle ebeveynlerin güvenini kazanabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 5T yeni rengine kavuşuyor
Geçtiğimiz Ağustos ayında Huawei‘nin duyurduğu nova 5T bir süredir satışta olan bir cihazdı. Cihazın üzerindeki ilgiyi canlı tutmak için ürün gamına yeni bir renk eklemek gibi basit ama etkili bir hareket yapıldı.
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Diğer şirketlerin de sıkça uyguladığı bu yöntem hem fazla mesai gerektirmiyor hem de cihaza olan ilgiyi canlı tutuyor. Huawei de bu yöntemi tercih ederek, dün yapılan bir açıklama ile nova 5T için “Crush Green” adında yeşil tonlarındaki bir rengi, halihazırda satılan siyah, dalga mavisi ve yaz ortası moru olarak satışta olan renk çeşitlerinin arasına ekledi. Elbette ki bu yeni renkli model, diğer renkli modellerden teknik özellik olarak bir farklılık ve yenilik barındırmayacak.
Huawei nova 5T’nin özelliklerini hatırlayacak olursak
Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan cihaz, kutusundan EMUI 10‘lu Android 10 ile çıkıyor. Cihazda “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekran tasarımı sunan 6.26 inçlik IPS panel bulunuyor. Ekrandaki delik içerisine yerleştirilmiş 32 MP çözünürlükte ön kameraya, arka tarafta bulunan dörtlü kamera sistemi eşlik ediyor. Bu dört kamera ise 48 MP’lik ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 6/8 GB RAM ile gelen cihazda arttırılamayan 128 GB dahili hafıza bulunuyor. Batarya kısmında ise 3750 mAh gücünde bir pil yer alıyor.