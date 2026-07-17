Xiaomi’nin alt markası POCO’nun, bir hisse senedi analizi gibi dalgalanan geliştirme süreci netleşti. Bir süredir projenin durdurulduğu ve cihazın iptal edildiği öne sürülüyordu ancak beklenen haber geldi. HyperOS kod tabanında tespit edilen yeni satırlar, POCO X8 modelinin geliştirme çalışmalarının arka planda tüm hızıyla devam ettiğini resmi olarak kanıtladı. Sızan ilk detaylar, POCO X8’in özellikle batarya kapasitesiyle pazardaki tüm yerleşik kuralları çöpe atacağını gösteriyor.

Çinli Kardeşinin Genlerini Taşıyacak: Redmi Note 17 Pro Yeniden Markalanıyor

Sızan ürün yazılımı ve tedarik zinciri raporları, POCO X8’in sıfırdan tasarlanan bağımsız bir model olmak yerine, Xiaomi’nin Çin pazarında büyük ses getiren yeni Redmi Note 17 Pro modelinin küresel (Global) ve Hindistan pazarlarına uyarlanmış bir sürümü olacağını ortaya koyuyor.

Cihazın donanım haritası ve bölgesel stratejisi ise şu şekilde şekilleniyor:

Kamera Yapısı: Telefonun ana kamera dizilimi, Çin’de tanıtılan Redmi Note 17 Pro ile birebir örtüşecek. Ancak küresel pazar için hazırlanacak olan Redmi Note 17 Pro 5G varyantında ek olarak bir de 8 MP ultra geniş açılı lens yer alacağı belirtiliyor. POCO X8’in de doğrudan bu zenginleştirilmiş küresel kamera modülünü miras alması bekleniyor.

Şarj Aletini Unutturacak Güç: 9.000 mAh Batarya Sınırları Zorluyor

POCO X8 modelini asıl gündeme oturtan ve mobil dünyada heyecan yaratan detay, şüphesiz batarya kapasitesi tarafında yaşanan çılgınlık.

Bölgesel Sürümler ve Kapasite: Çin’deki orijinal modelde yer alan 9.000 mAh kapasiteli devasa silikon-karbon bataryanın, Hindistan pazarında satılacak olan POCO X8 sürümünde de aynen korunacağı belirtiliyor.

Küresel Pazar Kısıtlaması: Küresel (Global) pazara yönelik modelde ise bölgesel havacılık/taşımacılık sertifikasyon kuralları ve yasal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle kapasitenin 8.340 mAh seviyesine optimize edilebileceği konuşuluyor. Bu değer bile günümüz standart amiral gemisi telefonlarının neredeyse iki katı seviyesinde.

Sızan Muhtemel Teknik Özellikler

POCO X8’in, kodlarda göründüğü üzere Redmi Note 17 Pro donanımını küresel pazara aynen taşıması durumunda bizi şu teknik detaylar karşılayacak:

Ekran: 6,83 inç büyüklüğünde, akıcı bir deneyim sunan 1.5K çözünürlüklü 120 Hz AMOLED panel.

İşlemci: Qualcomm’un yeni nesil enerji verimliliği odaklı Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti. (Bu işlemci devasa batarya ile birleştiğinde, cihazın tek şarjla 3-4 günlük bir kullanım ömrü sunması işten bile değil.)

Şarj Hızları: Dev bataryayı makul sürelerde doldurabilmek için 67W hızlı şarj desteği. Ayrıca hareket halindeyken diğer aksesuarlarınızı şarj edebilmeniz adına 22,5W ters kablolu şarj özelliği.

Ön Kamera: Ekran deliğine gizlenmiş 8 MP selfie kamerası.

Ne Zaman Tanıtılacak? POCO M8 Power Sürprizi

Şimdilik POCO X8’in resmi tanıtım ve raflara çıkış tarihiyle ilgili Xiaomi cephesinden gelen resmi bir takvim bulunmuyor. Ancak sızıntı kaynakları, markanın mutfağında POCO M8 Power adında bir başka batarya odaklı modelin daha hazırlandığını belirtiyor. Bu nedenle POCO’nun, her iki bütçe ve batarya canavarı modelini önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği ortak bir küresel lansman ile resmiyete dökmesi oldukça güçlü bir ihtimal.