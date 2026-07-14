REDMAGIC 11S Pro’nun sunduğu yenilikleri ve günlük kullanım deneyimini bu incelemede bulabilirsiniz. Qualcomm’un en güçlü mobil platformlarından biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version işlemciyle gelen cihaz, oyuncu odaklı donanımını gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek yenileme hızlı ekranıyla birleştiriyor. Bu incelemede REDMAGIC 11S Pro tasarımı, ekranı, performansı, kamerası, bataryası ve yazılım tarafındaki detayları yakından inceliyoruz.

REDMAGIC 11S Pro, 163.82 x 76.54 x 8.9 mm ölçülerinde ve 230 gram ağırlığında bir gövdeye sahip. Nightfreeze ve Subzero olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği sunulurken şeffaf arka yüzey, özelleştirilebilir RGB fan, RGB logo ve yan aydınlatmalar cihazın oyuncu kimliğini öne çıkarıyor. Corning Gorilla Glass koruması ve IPX8 sertifikalı suya dayanıklı TurboFan da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 520 Hz omuz tetikleri ise özellikle rekabetçi mobil oyunlarda fiziksel kontrol avantajı sağlıyor.

Ön tarafta 6.85 inç büyüklüğünde BOE X10 AMOLED ekran bulunuyor. 2688 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip panel, 144 Hz yenileme hızı ve 3000 Hz anlık dokunmatik örnekleme değeriyle hızlı tepki gerektiren oyunlarda akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. 1800 nit maksimum parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 2592 Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland ile SGS göz koruma sertifikaları ekranın diğer öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Ekran altı ön kamera sayesinde çentik veya kamera deliği bulunmaması da tam ekran deneyimini destekleyen önemli bir detay.

Performans tarafında REDMAGIC 11S Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version işlemcisini kullanıyor. Standart sürüme kıyasla daha yüksek saat hızına ulaşan bu platform, RedCore R4 oyun çipiyle birlikte çalışıyor. REDMAGIC’in paylaştığı verilere göre CPU tarafında yaklaşık %19, GPU tarafında %24 ve yapay zekâ işlemlerinde %39 seviyesinde performans artışı sunulurken gecikme değerlerinde de yaklaşık %33 iyileşme sağlanıyor. LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama da yüksek veri aktarım hızlarını destekliyor.

Uzun süreli yük altında performansı koruyabilmek için AquaCore soğutma sistemi görev yapıyor. Akışkan sıvı soğutma, Liquid Metal 3.0, 13.116 mm² buhar odası, ekran altı grafen katmanı, bakır soğutma plakaları ve 24.000 RPM hızında çalışan TurboFan birlikte çalışarak sıcaklığın kontrol altında tutulmasını hedefliyor. Şirket verilerine göre önceki nesle kıyasla tepe sıcaklıklarında 2-3°C seviyesinde düşüş elde ediliyor.

Kamera tarafında cihazın önceliği oyun olsa da arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunuyor. Ana kamera 8K 30 FPS ve 4K 60 FPS video kaydı yapabilirken ekran altına konumlandırılan 16 MP ön kamera 1080p video desteği sunuyor. Ön kameranın ekran altında yer alması tam ekran deneyimine katkı sağlarken görüntü kalitesi klasik selfie kameralarına göre farklılık gösterebiliyor.

7500 mAh kapasiteli batarya, 80W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Üretici verilerine göre tam şarj yaklaşık 68 dakikada tamamlanırken PCMark testinde 9 saat 21 dakikalık kullanım süresi elde ediliyor. Android 16 tabanlı REDMAGIC OS 11.5, Google Gemini, Circle to Search, gerçek zamanlı çeviri ve AI Fotoğraf Arama gibi yapay zekâ özelliklerini de beraberinde getiriyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2, NFC, stereo hoparlör, DTS:X Ultra, 3.5 mm kulaklık girişi ve harici monitör desteğiyle REDMAGIC 11S Pro, özellikle mobil oyun odaklı kullanıcıları hedefleyen donanımını günlük kullanım ihtiyaçlarıyla da destekleyen bir akıllı telefon olarak konumlanıyor.

REDMAGIC 11S Pro hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve satın almak için; https://rmg.gg/52fd9efe

#REDMAGIC #REDMAGIC11SPro #REDMAGICGaming