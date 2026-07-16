Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız’ın kurucusu olduğu ABD merkezli ECC.TEC.MSJ. Inc. tarafından geliştirilen Emisyon Kontrol ve Verimlilik Sistemi (ECC), Ar-Ge sürecini tamamlayarak ticarileşme ve pilot uygulama aşamasına geçti. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan teknoloji; demir-çelik, çimento, enerji, deniz taşımacılığı ve otomotiv gibi fosil yakıt kullanan tüm sektörlerde mevcut altyapılara entegre edilebiliyor. Şaban Akyıldız’ın bu teknolojiye yönelik dünya genelinde 50’den fazla patenti bulunuyor.

Bağımsız Testlerle Kanıtlanan Rekor Başarı

Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen bağımsız test sonuçlarına göre sistem:

Partikül emisyonlarında %99,9’a varan ,

Hidrokarbon ve karbon monoksit salımında ise %95’in üzerinde azalma sağlıyor.

Küresel ve Yerel İş Birlikleriyle Üretim Hamlesi

Geliştirilen teknolojiyi dünya pazarına sunmak için stratejik adımlar atan şirket, filtre üretimi konusunda sektörün öncü markalarından Danimarka merkezli LIQTECH firmasıyla resmi anlaşma imzaladı.

Teknolojinin Türkiye’den dünyaya yayılmasını hedefleyen Şaban Akyıldız, Türkiye’de faaliyet gösteren iki güçlü üretici firma ile iş birliği anlaşmasında imza aşamasına gelindiğini açıkladı. İlk aşamada ortak üretimle başlayacak süreç, ilerleyen dönemde yerli yatırımı, istihdamı ve yüksek katma değerli teknoloji ihracatını büyütmeyi hedefliyor.

Moleküler Seviyede Çalışma Prensibi

Geleneksel filtreleme yöntemlerinden farklı olarak ECC teknolojisi, emisyonu çıkışta (bacada veya egzozda) değil, yanma odasında moleküler seviyede azaltıyor. Zararlı gazlar ve partiküller henüz oluşum aşamasında en aza indirgenirken, sistem yanma sürecini optimize ederek hem çevresel koruma hem de operasyonel verimlilik sunuyor. Bu inovatif keşif, ilk olarak DP Motorsport yarış motorları üzerindeki çalışmalar esnasında ortaya çıkarıldı.