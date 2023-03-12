Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp‘ın, platformunda yeni bir grup sohbeti özelliğini kullanıma sunuyor. Uygulama, yeni grup katılımcılarının nasıl onaylanacağını yönetmek için bir grup ayarı yayınlıyor

WABetaInfo haberinde, “Bu özellik sayesinde grup yöneticileri, gruplarında yeni üyelerin onaylanmasının nasıl işleyeceğini yönetebilecekler. Özellikle, bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir gruba katılmaya çalışan herkes bir yöneticinin onayına tabi olacak.” dedi.

Web sitesi, Play Store’dan Android için en son WhatsApp beta 2.23.6.9 güncellemesini yükledikten sonra, şimdi beta test kullanıcılarına sunulduğunu keşfetti.

Rapora göre, grup ayarları bölümünde “yeni katılımcıları onayla” adlı yeni bir seçenek olacak. Bu seçeneğin açık olması durumunda, gruba katılmak isteyen kişilerin bir grup yöneticisi tarafından manuel olarak onaylanması gerekiyor.

Rapor, bu özelliğin gruba kimlerin katılacağı konusunda kesinlikle daha fazla kontrol sağladığını öne sürüyor. Bu seçeneği açarak, grup yöneticileri artık bir grup davet bağlantısı kullanmış olsalar bile gruba katıldıklarında yeni katılımcıları onaylayabilir veya reddedebilecek.

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Buna ek olarak, yöneticilerin topluluklarının bir alt grubuna katılmak isteyen kişilerden aldıkları çok sayıda isteği sınırlamalarına gerçekten yardımcı olabilir. Rapora göre bu özellik, Play Store’dan Android için WhatsApp beta’nın en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları için mevcut ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla beta test kullanıcısına sunulacak.

Bu arada WhatsApp, Microsoft Store’daki resmi beta kanalı aracılığıyla Windows yerel uygulaması için de yeni bir güncelleme sunuyor. Artık bir mesaj üzerindeki konuşmanın içerik menüsünde “Seç” seçeneğine tıkladıktan sonra birden fazla mesaj seçmek mümkün olacak.