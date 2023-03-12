Uzun bir zamandır uygulama mağazalarının en çok indirilenler listesinde başı çeken sosyal medya platformu TikTok, yaptığı yeniliklerle beraber her geçen gün yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ediyor. Dev şirket son olarak, birkaç aydır test ettiği yeni bir özelliği kullanıcılara yaymaya başladı. Çoğu kullanıcının henüz haberdar olmadığı, video izlerken ayarlanabilen oynatma hızı artık TikTok’ta.

Nispeten yeni olarak sayabileceğimiz bu özellik aslında birkaç aydır uygulamada mevcuttu. Geçtiğimiz günlere kadar söz konusu yeni özelliği oldukça az sayıdaki kullanıcı için açan şirket, test aşamasın bitirdikten sonra oynatma hızı özelliğini toplu olarak etkinleştirmeye başladı.

Bu yeni özellik öncesinde birçok kullanıcı TikTok‘ta bulunan herhangi bir videoyu ağır çekimde veya hızlandırarak izlemek istediğinde, farklı uygulamalara ihtiyaç duyuyordu. Şimdi ise uygulamasını güncelleyen birçok kişinin yeni özellik sayesinde başka bir uygulamaya gerek duymadığı görülüyor.

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Peki uygulama için yeni etkinleştirilmiş oynatma hızı seçeneklerine nereden ulaşılıyor. Bu sorunun birden fazla cevabı var. Ancak her şeyden önce yeni özelliğin sadece 3 dakika ve 10 dakika uzunluğundaki videolar için çalıştığını belirtmekte fayda var.

TikTok Oynatma Hızı Seçeneklerine Nasıl Erişilir ?

Yöntem 1

İzlediğiniz video panelinde bulunan “Paylaş” seçeneğine dokunun. Paylaşım menüsünün at kısmında bulunan “Oynatma Hızı” seçeneğine dokunun. Mevcut olan 4 hız tercihlerinden birini seçin: Videoyu yavaşlatmak için “0,5x”, orijinal hız için “Normal” veya videoyu hızlandırmak için “1,5x” veya “2x”.

Yöntem 2

Video menüsü açmak için ekrana birkaç saniye basılı tutun. Ardından panelde çıkan dört adet oynatma hızı tercihlerinden birini seçin: 0,5x, 1x, 1,5x, 2x.