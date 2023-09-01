WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini artırmak amacıyla yeni bir e-posta doğrulama özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, hesap güvenliğini sağlamak ve mevcut iki aşamalı doğrulama sürecini tamamlamak için kullanıma sunulacak! İşte bildiğimiz her şey!

WhatsApp Güvenlikte Seviye Atlıyor!

Şu an için Android beta test kullanıcıları için kullanıma sunulan bu özellik, gelecekteki güncellemelerle Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulacak ve bütün kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. E-posta doğrulama özelliği, kullanıcıların hesap sahipliğini doğrulamak için bir e-posta adresi kullanmalarına olanak tanıyor. Bu ek güvenlik katmanı, hesapların yetkisiz erişimini önlemeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu özelliğin kullanım şartlarında, kullanıcıların e-posta adreslerinin diğer kişilere gösterilmeyeceği ve gizliliği koruyacağı bildiriliyor. Yani bu mail adresini sadece WhatsApp görebilecek.

Ayrıca, bu yeni özellik, mevcut iki aşamalı doğrulama süreciyle entegre bir şekilde çalışmayı hedefliyor. Bu, hesapların daha güvenli tutulmasına yardımcı olacak. Bu özellik, telefon değiştirdiğinizde veya verilerinizi kurtarmak istediğinizde yararlı olabilir.

E-posta doğrulama işleminin isteğe bağlı olacağını da söyleyelim. Ancak kullanıcılar e-posta adreslerini otomatik olarak doğrulamak için önceden iki aşamalı doğrulamayı ayarlamışlarsa veya Google hesaplarını Drive’da sohbet geçmişlerini yedeklemek için kullanıyorlarsa, bu özellik otomatik olarak aktifleşecek.

Bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını daha güvenli hale getirmelerine ve verilerini korumalarına yardımcı olacak önemli bir güncelleme gibi görünüyor. WhatsApp bu adımlarıyla beraber Telegram gibi rakiplerini toprağa gömmeyi amaçlıyor. Umuyoruz ki, e-posta doğrulama özelliği yakın zamanda kullanıma sunulur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!