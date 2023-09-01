Sony cephesi, bir süredir hakkında sızıntılar duyduğumuz Xperia serisinin yeni üyesi olan Sony Xperia 5 V modelini tanıttı. Telefon pazarının çıkıntı çocuğu olarak tanınan Sony’nin yeni amiral gemisi, sunduğu güçlü özellikleri ve pek de rekabetçi olmayan fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte yeni canavar!

Sony Xperia 5 V Fiyatıyla Dikkat Çekti! Bu Fiyata Kim Alır?!

Sony’nin Xperia serisi, uzun bir süre boyunca benzer tasarım özellikleriyle tanınıyordu. Ancak Xperia 5 V, arka kamera tasarımında önemli bir değişiklikle geliyor. Artık, üçlü lens düzenlemesi yerine yükseltilmiş bir kamera adasında çift kamera bulunuyor. Sony, bu nesilde telefoto lensi kaldırarak dikkat çeken bir değişiklik yapmış durumda.

Xperia 5 V, 21:9 ekran oranıyla geliyor, bu da film izlerken veya oyun oynarken benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu fazlasıyla dar ve uzun ekranı daha önceki modellerde de görmüştük. Bu ekran 6.1 inç boyutunda bir OLED panel, yani bu telefon kompakt bir model olmuş diyebiliriz. Ekranda 120Hz ekran tazeleme hızı desteği sayesinde akıcı bir deneyim de sunuluyor.

Sony’den alıştığımız üzere, cihazın nispeten kalın çerçevelerine iki adet ön tarafa bakan hoparlör yerleştirilmiş. Bu sayede elinizle hoparlörü tıkamıyorsunuz. Ayrıca, 3,5 mm kulaklık jakı ve Dolby Atmos desteği de unutulmamış.

Telefoto kamera bulunmayan Sony Xperia 5 V, özel bir zoom özelliği sunmuyor. Ancak bu, cihazın daha uygun bir fiyatla sunulmasına olanak tanıyor. Bu nesilde kameraların yapılandırmasının da değiştiğini söylemek mümkün.

Daha önce Sony, üç adet 12 megapiksel kamera kullanıyordu. Ancak Xperia 5 V, ana kamerada yepyeni bir 52MP sensör ve ultra geniş açı kamerasında 12MP sensör kullanıyor. 52MP çözünürlüklü kamera, hem yüksek çözünürlüklü ana kamera hem de zoom kamerası görevi görüyor.

Bu büyütme oranı yaklaşık 2x olarak karşımıza çıkıyor. Oran pek etkileyici değil, ama yine de bir yakınlaştırma var. Ayrıca ana kameradaki daha büyük f/1.9 diyafram açıklığı, daha fazla ışığın sensöre ulaşmasını sağlayarak daha iyi düşük ışık performansı sunabilir.

Xperia 5 V, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılmış. Bu Galaxy S23 veya Nubia RedMagic 8S Pro’da gördüğümüz hız aşırtmalı versiyon değil. Bunun yerine normal Snapdragon 8 Gen 2 kullanılmış. Bu işlemciye, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Bu yeterli olsa da, amiral gemisi segmentindeki rekabette geri kalıyor.

Sony’nin yeni canavarında 5000mAh büyüklüğünde cihazın boyutuna kıyasla oldukça yüksek hacimli bir batarya var. Sony güncelleme konusunda 2 yıl ana sürüm ve 3 yıl güvenlik güncellemeleri vadediyor. Bu da açıkçası pek rekabetçi bir taahhüt değil.

Sony, Xperia 5 V’de bazı özel kamera oyunlarına da yer veriyor. Bu modelde firma yeni bir Video Creator uygulaması tanıttı. Bu uygulama, otomatik olarak videolar oluşturmanıza olanak tanıyor, böylece kullanıcılar videolarını kolayca düzenleyebiliyor. Ayrıca, Photo Pro uygulamasında yeni bir bokeh modu bulunuyor. Yazılımdaki diğer bir yenilik de oyun modu için yenilenmiş bir arayüz ve yüksek kare hızları desteğinde karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak, Xperia 5 V kompakt amiral gemisi segmentinde Asus Zenfone 9 ve Galaxy S23 gibi modellerle rekabet eden bir cihaz olmuş diyebiliriz. Fiyat konusu ise bu sefer pek iç açıcı değil. Xperia 5 V, Eylül sonunda 999 euro fiyatla satışa sunulacak. Bu Galaxy S23 Ultra ve iPhone 14 Pro gibi rakiplere oldukça yakın bir fiyat aralığı. Sony bu fiyatla bu segmentte rekabet etmekte biraz zorlanabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin yeni amiral gemisi alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!