Türkiye’deki resmi operasyonlarını başlatan küresel teknoloji devi Hisense, yenilikçi klima ürün grubuyla pazara giriş yaptı. İnovasyon, enerji verimliliği ve akıllı kontrol teknolojilerini ön plana çıkaran marka; Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X adını taşıyan üç farklı serisiyle giriş segmentinden premium segmente kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
Üç serinin tamamında ConnectLife uygulama entegrasyonu, Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol, çevre dostu R32 soğutucu akışkan kullanımı ve DC inverter teknolojisi standart olarak yer alıyor.
İçindekiler
Segmentlere Göre Öne Çıkan Hisense Klima Serileri
1. Hi-Smart: Günlük Kullanım İçin Erişilebilir ve Akıllı
Günlük iklimlendirme ihtiyaçlarına akıllı çözümler sunan erişilebilir seri, kullanıcı konforunu ön planda tutuyor:
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Kapasiteler: 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU.
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4 Yönlü Otomatik Hava Yönlendirme: Bağımsız motorlarla odanın her yerine dengeli hava dağılımı.
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Hızlı Soğutma ve Özel Uyku Modları: Tek tuşla maksimum güç sunan hızlı soğutma modu ile Standart, Yaşlı, Genç ve Çocuk olmak üzere 4 farklı uyku seçeneği.
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Bakım Kolaylığı: İç ünite kendini temizleme teknolojisi.
2. Max Comfort: Üst Düzey Sessizlik ve Kolay Montaj
Yüksek konfor ve teknik pratikliği bir arada arayan yaşam alanları için tasarlandı:
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Kapasiteler: 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU.
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Süper Sessiz Çalışma: Düşük kapasiteli modellerde 19 dB(A) seviyesine kadar inen çalışma sesi.
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Esnek Sistem Uyumlu (Universal Unit): Hem tekli split hem de multi split sistemlerle sorunsuz çalışabilme imkanı.
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Montaj ve Servis Avantajı: Kolay montaj braket tasarımı ve teknik takibi kolaylaştıran Hi-Checker 3.0 altyapısı.
3. Energy Pro X: Enerji Verimliliği ve Akıllı İklimlendirmenin Premium Zirvesi
Hisense iklimlendirme ailesinin en üst segmentini temsil eden performans odaklı seri:
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Kapasiteler: 12.000 BTU ve 18.000 BTU.
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A+++ Enerji Verimliliği: Soğutmada SEER değerleriyle A+++ enerji sınıfına ulaşan yüksek tasarruf.
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Smart Eye (Kızılötesi Sensör): Kullanıcının odadaki konumunu algılayarak hava akışını ister kişiye doğru (Takip Et Modu) ister kişinin aksi yönüne (Doğrudan Üflemeden Kaçın Modu) yönlendiriyor.
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TMS Kontrol Teknolojisi: Sıcaklık, nem ve hava akış verilerini anlık analiz ederek ortam koşullarını otomatize ediyor.
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Gelişmiş Takip ve Sessizlik: 18 dB(A) ultra düşük ses seviyesi ve ConnectLife uygulaması üzerinden güç/kapasite istatistiklerinin anlık izlenebilmesi.