Türkiye’deki resmi operasyonlarını başlatan küresel teknoloji devi Hisense, yenilikçi klima ürün grubuyla pazara giriş yaptı. İnovasyon, enerji verimliliği ve akıllı kontrol teknolojilerini ön plana çıkaran marka; Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X adını taşıyan üç farklı serisiyle giriş segmentinden premium segmente kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Üç serinin tamamında ConnectLife uygulama entegrasyonu, Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol, çevre dostu R32 soğutucu akışkan kullanımı ve DC inverter teknolojisi standart olarak yer alıyor.

Segmentlere Göre Öne Çıkan Hisense Klima Serileri

1. Hi-Smart: Günlük Kullanım İçin Erişilebilir ve Akıllı

Günlük iklimlendirme ihtiyaçlarına akıllı çözümler sunan erişilebilir seri, kullanıcı konforunu ön planda tutuyor:

Kapasiteler: 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU.

4 Yönlü Otomatik Hava Yönlendirme: Bağımsız motorlarla odanın her yerine dengeli hava dağılımı.

Hızlı Soğutma ve Özel Uyku Modları: Tek tuşla maksimum güç sunan hızlı soğutma modu ile Standart, Yaşlı, Genç ve Çocuk olmak üzere 4 farklı uyku seçeneği.

Bakım Kolaylığı: İç ünite kendini temizleme teknolojisi.

2. Max Comfort: Üst Düzey Sessizlik ve Kolay Montaj

Yüksek konfor ve teknik pratikliği bir arada arayan yaşam alanları için tasarlandı:

Kapasiteler: 12.000 BTU, 18.000 BTU ve 24.000 BTU.

Süper Sessiz Çalışma: Düşük kapasiteli modellerde 19 dB(A) seviyesine kadar inen çalışma sesi.

Esnek Sistem Uyumlu (Universal Unit): Hem tekli split hem de multi split sistemlerle sorunsuz çalışabilme imkanı.

Montaj ve Servis Avantajı: Kolay montaj braket tasarımı ve teknik takibi kolaylaştıran Hi-Checker 3.0 altyapısı.

3. Energy Pro X: Enerji Verimliliği ve Akıllı İklimlendirmenin Premium Zirvesi

Hisense iklimlendirme ailesinin en üst segmentini temsil eden performans odaklı seri: