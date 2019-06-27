WhatsApp durumları Facebook hikayelerinde paylaşılabilecek!

WhatsApp son beta sürümünde test edilen bir özellik sayesinde kullanıcılar artık durumlarını Facebook hikayelerinde de paylaşabilecekler.

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Yeni WhatsApp özelliği nasıl işliyor?

Mesajlaşma uygulaması kullanıcıların deneyim memnuniyetini artırmak için çeşitli özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bunların sonuncusu ise uygulamanın son beta sürümünde test edilen, kullanıcıların durumlarını Facebook hikayelerinde de paylaşabilme özelliği. Fakat bu işlemde standart Android ve iOS veri paylaşım API‘leri kullanıldığı için kullanıcı kimlikleri Facebook hesabına bağlanmamış olacak.

Böylece kullanıcılar; Instagram, Gmail, Google Photos vb. gibi Facebook‘la ilişkili uygulamalarda durumlarını paylaşabilecekler. Facebook bu paylaşım işlemlerinin birbiriyle bağlantılı olmayacağını da ekliyor. Beta programındaki kullanıcılar durumlarının altında bulunan paylaşım ikonuna dokunarak paylaşım yapabilecekler.

Ülkemizde fazla yaygınlaşmasa da dünya genelinde günde ortalama 500 milyon kullanıcı, mesajlaşma uygulaması üzerinden durum paylaşımı yapıyorlar.