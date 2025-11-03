Roborock, temizlik teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Marka, IFA 2025 fuarında tanıttığı Roborock F25 Ultra modeliyle ev hijyeninde kimyasalsız bir devrime imza atıyor. 180°C buhar ve 86°C sıcak su teknolojisiyle donatılan cihaz, %99,99 oranında hijyen sağlayarak evlerde temizlik anlayışını yeniden tanımlıyor.

Roborock F25 Ultra: Buhar ve sıcak suyla kimyasalsız hijyen

Yeni Roborock F25 Ultra, ıslak ve kuru temizlik özelliklerini tek bir gövdede birleştiriyor. Şirketin özel olarak geliştirdiği VaporFlow™ (Buhar Akışı) ve WaveFlow™ (Dalgalı Su Akışı) sistemleri sayesinde zeminlerde derinlemesine temizlik sağlanıyor. 180°C’ye ulaşan yüksek sıcaklıklı buhar, sert kimyasallara gerek bırakmadan kurumuş kirleri, yağları ve mikropları etkili şekilde yok ediyor. TÜV SÜD testlerine göre cihaz, bakteri ve alerjenleri %99,99 oranında gidererek sağlıklı bir ev ortamı yaratıyor.

VaporFlow™ teknolojisi yalnızca hijyen sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda ahşap gibi hassas zeminlerde yapılan testlerde uzun süreli kullanımda minimum aşınma gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar güçlü temizlik performansını, yüzey korumasından ödün vermeden deneyimleyebiliyor.

Cihazın bir diğer yeniliği olan WaveFlow™ teknolojisi, 86°C sıcak suyu kullanarak yağ kalıntılarını ve yapışkan kirleri kolayca çözüyor. Aynı testlerde %100 yağ temizleme oranına ulaştığı belirtilen bu sistem, özellikle mutfak hijyeninde önemli bir avantaj sağlıyor. Üç katmanlı kireç önleyici filtre yapısı ise uzun vadeli kullanımda cihazın performansını koruyarak dayanıklılığını artırıyor.

Roborock F25 Ultra, yalnızca buhar ve sıcak su teknolojileriyle değil, güçlü motor yapısıyla da öne çıkıyor. 22.000 Pa emiş gücü ve 33N basınç değeriyle donatılan cihaz, tek geçişte dahi derinlemesine temizlik yapabiliyor. Yüksek ısı ile güçlü emişin birleşimi, kimyasal kullanılmadan hijyenik sonuçlar elde edilmesini mümkün kılıyor. Böylece Roborock F25 Ultra, kullanıcılarına sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir temizlik deneyimi sunuyor.

Türkiye’de satışta

Roborock F25 Serisi’nin yeni nesil modeli şu anda markanın resmî web sitesi üzerinden incelenebiliyor. Roborock, kullanıcıların cihazlarından en yüksek performansı alabilmesi için ürünlerin yalnızca yetkili distribütörler aracılığıyla satın alınmasını öneriyor.