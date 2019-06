Google Go uygulamaları 100 milyon indirme sayısına ulaştı

Google Go uygulamaları, Android Go cihazların satışının artması ile beraber 100 milyon indirme sayısına ulaştı.

Google Go uygulamaları eylül ayından indirme sayısı 9 kat arttı

Google 2017 yılında düşük donanımlı cep telefonları için geliştirdiği arayüzü Android Go Editon‘ı tanıtmıştı. Android One cihazların alt segmentine konumlandırılmış proje için Android Go uygulamaları yayınlanmıştı. Başta Google olmak üzere birçok yapımcı uygulamalarının hafif versiyonlarını Google Play Store üzerinden paylaşıyor. Android Go cihazlarının satışının artması ile beraber büyüyen projede hafif versiyon olarak kullanıma sunulan uygulamaların indirme sayısı 100 milyona ulaştı.

Eylül ayında proje uygulama indirme sayısının 10 milyona ulaştığını açıklayan Google, indirme sayının dokuz kat arttığını belirtti. Ancak 100 milyona ulaşan yüklenme sayısının, cihaz satışını tamamen yansıtmadığı düşünülüyor. Yüklenim gereksinimlerini karşılayan her Android cihaza yüklenebilen hafif uygulamalar projenin başarısını önemli derecede etkiliyor. Kullanıcılar, uygulama boyutunun yanı sıra mobil veride sağladığı tasarruf sebebiyle Go uygulamaları yüklemeyi tercih ediyor.

General Mobile GM 9 Go özellikleri ve fiyatı

İşlemci: 1.5 Ghz ARM Cortex A53 Mediatek MT6739

İşletim sistemi: Google Go Android

Ekran: 5.5 inç boyutunda 720×1440 piksel çözünürlüğünde 18:9 IPS LCD HD+ ekran, Gorilla Glass

Boyutlar: 150 x 70.5 x 8.59 mm

Ağırlık: 148 gram

RAM kapasitesi: 1 veya 2 GB RAM seçenekleri

Depolama: 16 GB dahili hafıza / Micro SD kart desteği ile birlikte 128 GB ek depolama

Kamera: 13 MP f2.0 diyaframa sahip arka kamera / 5 MP f2.2 diyaframa sahip ön kamera

Pil kapasitesi: 3500 mAH

Renk seçenekleri: Uzay grisi, gümüş ve altın

Fiyatı: 899 Türk Lirası / 6 ve 11 taksit seçenekleri ile