En güçlü Android tablet hangisi oldu dersiniz? Her yıl olduğu gibi bu yıl da AnTuTu, performans tutkunlarının yakından takip ettiği listeyi paylaştı. Yeni nesil Snapdragon ve Dimensity işlemciler arasındaki rekabet kızışırken, Ekim 2025 döneminde zirveye oturan model teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Peki bu model neden öne çıktı, diğer markalar ne durumda?

En güçlü Android tabletler açıklandı! (Kasım 2025)

En güçlü Android tablet unvanı, bu ay Honor MagicPad 3 Pro 13.3 modeline gitti. AnTuTu V11 sürümü üzerinden yapılan ölçümlerde 4 milyon 149 bin 803 puan toplayan cihaz, performans açısından rakiplerini açık farkla geride bıraktı. Bu model, dünyada Snapdragon 8 Gen 5 çip setine sahip ilk tablet olmasıyla da dikkat çekiyor.

Listeye bakıldığında, Snapdragon 8 Gen 5’in piyasadaki dengeleri tamamen değiştirdiği net bir şekilde görülüyor. Artık yalnızca akıllı telefonlarda değil, üst düzey tabletlerde de bu platformun baskın hale geldiği söylenebilir. Buna karşılık MediaTek Dimensity 9400+ işlemcili modeller de güçlü alternatifler sunarak kullanıcıların tercihlerine yön veriyor.

İşte AnTuTu tarafından paylaşılan Ekim 2025 listesinde yer alan modeller ve puanları:

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 – 4,149,803 puan

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro – 3,196,855 puan

Lenovo Xiaoxin Pad Y700 4. Nesil – 3,170,252 puan

Xiaomi Pad 8 Pro – 3,093,098 puan

OPPO Pad 5 – 2,923,641 puan

Redmi K Pad – 2,860,926 puan

iQOO Pad 5 Pro – 2,844,586 puan

vivo Pad 5 Pro – 2,844,281 puan

OPPO Pad 4 Pro – 2,524,665 puan

Xiaomi Pad 7 Ultra – 2,509,229 puan

Özellikle RedMagic Gaming Tablet 3 Pro ve Lenovo Y700 4. Nesil gibi modellerin oyun performansında dikkat çekici sonuçlar sunduğu belirtiliyor. Ancak arayüz tasarımı, ekran kalitesi ve güç verimliliği açısından Honor MagicPad 3 Pro’nun öne çıktığı açık.

Ekranın 13.3 inçlik geniş formatı, ince çerçeveleri ve yüksek yenileme hızı, cihazı hem profesyonel hem de eğlence odaklı kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Türkiye’de de yakın zamanda satışa sunulması beklenen bu modellerin fiyat performans dengesine göre sıralanması, Android tablet pazarında büyük bir rekabeti beraberinde getirebilir. Özellikle öğrenciler, tasarımcılar ve mobil oyuncular için bu liste önemli bir referans niteliği taşıyor.

Peki sizce en güçlü Android tablet hangisi olmalı? Performans mı, yoksa fiyat dengesi mi sizin için daha önemli? Görüşlerinizi paylaşın ve en güncel teknoloji gelişmelerini kaçırmamak için bizi takipte kalın!