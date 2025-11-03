Samsung Exynos 2600 işlemcisi hakkında yeni detaylar nihayet ortaya çıktı. Şirketin 2026’da piyasaya sürmesi beklenen bu yeni çip, yalnızca Galaxy S26 serisine güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda Samsung’un 2 nanometre (nm) GAA üretim teknolojisine geçişinin de ilk örneği olacak. Sızdırılan mühendislik örneği verileri, Exynos ailesinde bugüne kadarki en büyük sıçramayı işaret ediyor.

Exynos 2600: Samsung’un 2nm GAA devrimi

Son sızıntılara göre, Yeni Exynos 2600 yonga seti, S5E9965 kod numarasıyla test aşamasında görüntülendi. Bu işlemci, doğrudan Samsung’un kendi 2nm GAA (Gate-All-Around) sürecinde üretiliyor. Bu üretim yöntemi, klasik FinFET mimarisinden sonra gelen en önemli yenilik olarak görülüyor.

2nm GAA sayesinde transistörler hem daha küçük alana sığabiliyor hem de enerji verimliliği yüzde 25 ila 30 oranında artıyor. Yani daha fazla performans, daha az güç tüketimi ve daha düşük ısı anlamına geliyor. Bu gelişme, özellikle mobil işlemcilerde pil ömrü ve ısınma sorunlarını minimize edecek büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsung’un 2nm üretimi, TSMC’nin benzer sürecine doğrudan rakip olacak. GAA mimarisi, akımın tüm kanal çevresinden geçmesini sağlayarak daha yüksek kontrol imkânı sunuyor; bu da hem sızıntı akımını azaltıyor hem de işlemcinin daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Kısacası Exynos 2600, sadece daha güçlü değil, aynı zamanda mühendislik açısından da daha “akıllı” bir çip.

Exynos 2600 çekirdek yapısı ve teknik detaylar

Sızan bilgilere göre Exynos 2600, ARM’ın en güncel çekirdek mimarisine sahip olacak. Sekiz çekirdekli bu yapı; bir adet Cortex-X930 “Prime” çekirdek, üç adet Cortex-A730 “Performans” çekirdek ve altı adet Cortex-A730S “Verimlilik” çekirdeklerinden oluşuyor. Prime çekirdek 3.80 GHz frekansta çalışırken, performans odaklı üç çekirdek 3.26 GHz’de görev yapıyor. Verimlilik çekirdekleri ise 2.76 GHz hızında çalışarak düşük güç tüketimi sağlıyor.

Bu çekirdek düzeni, Samsung’un yüksek performans ve enerji dengesi arasında yeni bir optimizasyon stratejisi benimsediğini gösteriyor. Özellikle Cortex-X930 çekirdeği, ARM’ın “Blackhawk” kod adlı yeni mimarisini temel alıyor ve tek çekirdek performansında yüzde 15’in üzerinde artış vadediyor.

Exynos 2600, LPDDR5X RAM bellek desteğiyle birlikte test edilmiş. Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle çalışan mühendislik sürümünde 12 GB RAM kullanılmış olması, işlemcinin Galaxy S26 serisine entegrasyonunun çoktan başladığını gösteriyor. Samsung’un iç testlerinde bu yapılandırma, sistem kararlılığı ve enerji verimliliği açısından olumlu sonuçlar vermiş durumda.

Bazı kullanıcılarda 16GB RAM beklentisi olsa da, görünen o ki, şirketin tüm seride 12GB RAM kullanma stratejisi en azından bu yıl da devam edecek.

Exynos 2600 performansı nasıl? İşte Geekbench skorları

Geekbench 6.4.0 benchmark sonuçlarına göre Exynos 2600, tek çekirdek testinde 3.955, çoklu çekirdek testinde ise 12.021 puan almış durumda. Bu değerler, mevcut Exynos 2400’e göre yaklaşık yüzde 35’lik bir performans artışı anlamına geliyor. Üstelik bu skorlar, henüz nihai olmayan bir mühendislik sürümünden elde edilmiş; yani seri üretimle birlikte performansın daha da artması bekleniyor.

Bu skorlar, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle rekabet edecek seviyeye işaret ediyor. Samsung’un kendi üretim süreciyle bu performansa ulaşması, Exynos markası için büyük bir geri dönüş hikâyesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle tek çekirdek performansında yakalanan 3.955 puan, şimdiye kadar hiçbir Exynos işlemcisinde görülmemiş bir seviye.

Samsung’un 2nm GAA sürecine dayanan Exynos 2600, yalnızca Galaxy S26 serisinde değil, gelecekteki katlanabilir modellerde de kullanılabilir. Daha düşük güç tüketimi sayesinde ince ve katlanabilir form faktörlerde daha uzun pil ömrü mümkün olacak.

Ayrıca yapay zekâ tarafında da işlemcinin kendi içindeki NPU (Neural Processing Unit) kapasitesinin iki kat artırıldığı belirtiliyor. Bu da cihazın çevrim dışı ses tanıma, görsel analiz ve çeviri gibi işlemleri daha hızlı yapmasını sağlayacak.

Kısacası Exynos 2600, yalnızca bir işlemci değil; Samsung’un “kendi üretiminde tam bağımsızlık” vizyonunun yeni simgesi olarak öne çıkıyor. 2nm GAA süreciyle birlikte şirket, artık performans kadar verimlilikte de dünya devleriyle aynı çizgide. Eğer bu mühendislik örneği nihai sürümle benzer performans sergilerse, Exynos markası yeniden amiral gemisi yarışının merkezine dönebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 özellikleri sızdırıldı! İşte S26 serisinden beklenenler!

Peki sizce Exynos 2600, 2nm GAA üretimiyle Snapdragon 8 Elite Gen 5’e meydan okuyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.