WhatsApp, kullanıcıların bağlantı içeriğini önizlemesine izin vermek için bir ay önce Bağlantı Önizleme seçeneğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşılan bağlantıya WhatsApp statüsünde de bakabilecekler. WaBetaInfo, WhatsApp testinin şu anda iOS platformunda devam ettiğini, ancak bunun tüm Android WhatsApp kullanıcılarını kapsayabileceğini bildirdi.

Ayrıca bkz: WhatsApp İki Yeni Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Durum güncellemelerinde WhatsApp bağlantılarını paylaşmak sıkıcı görünebilir. Dokunmadığınız sürece bağlantılarla ilgili bilgilere erişme sansımız yok. Yeni özellikle birlikte büyük, renkli bir ekranda paylaşılan bir metin gibi görünecek. Ancak bu güncellemeyle birlikte, hem gönderici hem de alıcı, yalnızca düz metin yerine bağlantının ayrıntılı bir görünümüne sahip olabileceğinden, WhatsApp bağlantılarını paylaşmak heyecan verici olacak.

WaBetaInfo, mevcut metin durumu güncellemesi ile gelecekteki WhatsApp güncellemelerinde yayınlanacak olan yeni metin arasındaki büyük farkı gösteren bir ekran görüntüsü de paylaştı. Bu özelliğin hala geliştirme aşamasında olurken, zengin bağlantı önizleme özelliği, iOS kullanıcıları için gelecekteki güncellemede yayınlanacak. Gönderi, ayrıca WhatsApp’ın aynı özelliği daha sonraki bir tarihte Android ve Masaüstü için WhatsApp beta sürümüne getireceğinden bahsediyor. WhatsApp’ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.