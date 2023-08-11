WhatsApp, dünya genelinde hem kişisel hem de iş iletişimi için en popüler mesajlaşma platformlarından biri olarak biliniyor. 2010 yılında Android cihazlarda ilk kez kullanıma sunulan WhatsApp, sürekli güncellemelerle geliştirilerek önemli bir üne ulaştı. Ancak kullanıcıların uzun süredir beklediği ve hala eksik olan çoklu hesap özelliği bir türlü gelmemişti. Bu özellik nihayet WhatsApp beta testlerinde boy gösterdi!

WhatsApp Çoklu Hesap Desteğine Kavuşuyor! İşte Detaylar!

WhatsApp Business beta sürümünün Haziran ayında bir hesap değiştirme özelliği üzerinde çalışmaya başladığı duyurulmuştu. Şimdi ise Google Play Store’daki WhatsApp beta sürümü 2.23.17.8 ile bu özellik WhatsApp beta kullanıcılarına sunuldu.

Test kullanıcıları, ayarlar ekranının sağ üst köşesindeki QR kodunun yanındaki ok simgesine dokunarak hesap değiştirme ekranına erişebilecekler. Aşağıda, mevcut hesapları görüntüleyen ve yeni bir hesap eklemeyi sağlayan bir kart görüntülenecek, bu sayede hesap eklenip çıkarılabilecek.

Henüz WhatsApp beta test kullanıcısı değilseniz, ne yazık ki şu an için bu özelliği deneyimleme şansınız yok. WhatsApp için Google Play Beta Programı, mevcut kapasitesine ulaştığı için yeni kullanıcılara açık değil. Ancak yine de beta APK’larını belirli web sitelerinden indirme seçeneğiniz bulunuyor.

WhatsApp son dönemde beta test kullanıcıları için bir dizi yeni özellik geliştirmekte. Çoklu hesap desteğinin yanı sıra, artık test kullanıcıları animasyonlu avatarlar gönderebiliyor ve potansiyel güvenlik risklerine daha net bir şekilde dikkat çekiliyor.

Meta’nın 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından, uygulamanın hala uluslararası üne sahip olması ve sürekli olarak geliştirilmesi dikkat çekiyor. Bu çoklu hesap özelliği, genel sürüme geldiğinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Ancak şimdilik, aynı telefonda iki farklı WhatsApp numarası kullanmak isteyenler için geçici çözümler mevcut.

Zira birçok üretici cihazlarında uygulamaların bir kopyasını oluşturarak başka hesaplarla kullanmanızı sağlayan çözümler sunuyor. Bunu genelde Android telefonlarda görüyoruz. Yine de WhatsApp’ın bu özelliği yerel olarak kullanıma sunması birçok kişinin işini kolaylaştıracaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!