Bir cihazın kullanım ömrü, ürün yazılımı desteği ile yakından ilişkili. Her ne kadar bir şirket ürün yazılımı desteğini ne kadar iyi sağlarsa sağlasın, her cihazın sınırsız bir şekilde güncel kalması mümkün değil ve her akıllı cihazın bir noktada işletim sistemi güncellemelerini almayı bıraktığı bir gerçek. Bazı Samsung Galaxy serisi akıllı telefon ve tablet kullanıcıları da yakın zamanda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. İşte Android 14 üzerine kurulu One UI 6.0 güncellemesini almayacak Galaxy modelleri!

Popüler Galaxy Modelleri Güncellemeden Mahrum Kalacak!

Samsung, kısa bir süre önce bu konuda kullanıcılarını memnun etmek ve cihazlarının ömrünü uzatmak adına önemli bir adım atmıştı. Ürün yazılımı desteği politikasını yeniden şekillendiren Samsung, cihazlarını daha uzun süre güncel tutmayı taahhüt ediyor. Özellikle Galaxy S21 serisi ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar için dört büyük işletim sistemi yükseltmesi sözü verdi. Bu, cihazların daha uzun süre güncel ve performanslı kalmasını sağlayacak önemli bir adım olarak tarihe geçti.

Galaxy S21 serisi, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 ve sonraki modeller, bu güncelleme politikasından faydalanacak cihazlar arasında yer alıyor. Ancak, ne yazık ki önceki modeller o kadar şanslı değil. Bu kapsamda, Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesi almayacak olan cihazların listesi de belirlendi.

Android 13 yüklü One UI 5 güncellemesi sonrası Android 14 yüklü One UI 6.0 güncellemesi almayacak olan cihazlar şu şekilde:

– Galaxy S10 Lite

– Galaxy S20 FE

– Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

– Galaxy Note 10 Lite

– Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

– Galaxy Z Flip (LTE/5G)

– Galaxy Z Fold 2

– Galaxy A22 (LTE/5G)

– Galaxy A32 (LTE/5G)

– Galaxy A51

– Galaxy A71

– Galaxy Tab A8

– Galaxy Tab A7 Lite

– Galaxy Tab S6 Lite (2020)

– Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Bu listede özellikle Galaxy S20 FE ve Galaxy A32 gibi ülkemizde çok tutan modellerin yer alması dikkat çekiyor. Buradaki modellerin birçoğu 2020 yılında piyasaya sürülen modeller, yani Samsung’un 3 yılın ardından bu cihazlar için yazılım güncellemesi desteğini kesmesi pek de beklenmedik bir şey değil. Bununla birlikte, bu cihazların 1 yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini söylemek mümkün.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Android 13 güncellemesinin takvimi göz önüne alındığında, 2023’ün sonlarına doğru bu güncellemenin belirli Galaxy telefonları ve tabletleri için sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra Daha İyi Telefoto Kameraya Sahip Olacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listedeki modellerden birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!